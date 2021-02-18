لأجل أصحاب الودائع.. البنوك تتيح 3 شرائح من أسعار الفائدة على شهادات الإدخار

استمرت بعض البنوك في تقديم عدد من شهادات الادخار بعائدًا ثابتًا في حدود مقبولة، حيث يمكن تقسيم أسعار الفائدة إلى 3 شرائح أعلاها يصل إلى 12% و13% سنويًا وذلك في إطار جذب المودعين والعملاء.

جاء ذلك وسط توقعات بإمكانية خفض الفائدة لدى البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر يوم 18 مارس المقبل.

وأوضّح مسئول مصرفي في تصريحات صحفية أن شهادات الإدخار في الوقت الحالي بأسعار الفائدة المحتسبة عليها تعد فرصة لمن يرغب في ربط مدخراته بشهادات بنكية، ناصحا المواطنين بالشراء لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية التخفيض إلى مستويات أقل في الفترة المقبلة.

وذكر المسئول المصرفي، أن الشهادات ذات العائد الثابت هي الأفضل لضمان الحصول على ذات العائد دون تأثر بقرارات خفض الفائدة المتوقعة من البنك المركزي، وذلك حتى انتهاء أجل الشهادة.

وفي السطور التالية نستعراض الشهادات المتوفرة بأعلى فائدة في البنوك والتي جاءت كما يلي.

أولًا- شريحة الشهادات بفائدة من 12% إلى 13%

هناك بعض البنوك التي ما زالت مستمرة في طرح شهادات ادخارية بأسعار فائدة في حدود 12% إلى 13%، لكن هذه الشهادات مخصصة لفئات معينة، فبنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة رد الجميل ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات لكبار السن فقط ( من 60 سنة فأكثر) وهذه بفائدة 12% في حالة الصرف سنويًا، فيما يتيحا بنكا الأهلي ومصر شهادة أمان المصريين بعائد 13% يصرف في نهاية مدة الشهادة (3 سنوات)، وهذه الشهادات تتاح بقيم محدودة من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى أنها تقدم مزايا تأمينية غير مسبوقة، وجوائز مغرية متعددة بالنسبة للمواطنين.

ثانيًا- شريحة الشهادات بأسعار فائدة أعلى من 11%

تتيح بعض البنوك شهادات ادخارية بأسعار فائدة أعلى من 11%، فييح بنك ناصر شهادة لأجل 3 سنوات لجميع المواطنين بفائدة تصل إلى 11.5% في حالة صرف العائد سنويًا، إلا أنها تصل إلى 11% إذا ما اختار العميل صرف العائد شهريًا، بينما يطرح بنك القاهرة شهادة ثلاثية بفائدة 11.5% في حالة اختيار دورية العائد نصف سنوي ، وتصل إلى 11% سنويًا على دورية العائد ربع سنوي.

كما يتيح بنك التعمير والاسكان شهادة ثلاثية بعائد يصل إلى 11.5% لدورية العائد نصف سنوي، ويتيح المصرف المتحد أيضًا شهادة بسعر فائدة يصل إلى 11.25% سنويًا في حالة صرف العائد ربع سنويًا، وذكل البنك العقاري المصري العربي الذي يتيح شهادة بفائدة 11.25% في حالة الصرف ربع سنويًا.

ثالثًا- شريحة شهادات بفائدة 11%

تقدم الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي سعر فائدة 11%، ونفس القيمة بالنسبة لشهادة القمة من بنك مصر، وهما شهادتين لأجل 3 سنوات، ويصرف العائد شهريًا.

جديد شهادات الادخار

أعلن بنك مصر، أمس الثلاثاء، عن إطلاق وعاءً ادخارياً جديداً تحت اسم “الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري” في إطار تطويره الدائم لأوعيته الادخارية القائمة و استحداث كل ما هو جديد ولتلبية كافة احتياجات ورغبات العملاء.

وتبدأ قيمة الشهادة الثلاثية للأفراد الطبيعيين التي تمتد لثلاث سنوات لا تجدد، من خمسمائة جنيه مصري و مضاعفاتها، وتعد تلك الشهادة الأولى من نوعها حيث تعتبر أول شهادة ادخار ذات عائد متغير شهري مرتبط بسعر Conia و هو متوسط سعر الفائدة لليلة الواحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة و سوق الانتربنك.

ويبدأ سريان الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي لشراء الشهادة من البنك، ويصرف العائد شهرياً و يضاف العائد تلقائيا إلى حساب العميل الجاري أو التوفير، ويمكن للعميل صرف العائد ببطاقات الخصم الفوري.