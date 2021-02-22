البنك الأهلي يتيح شهادة تمنحك فائدة 150 ألف جنيه

يتيح البنك الأهلي المصري شهادة استثمار (أ) لأجل 10 سنوات بفائدة تراكمية ثابتة.

ويأتي ذلك في ظل رغبة البنك الأهلي في الوفاء باحتياجات العملاء الذين يرغبون في إيداع أموالهم لفترات طويلة والحصول على فائدة ثابتة، وفيما يلي نعرض تفاصيل هذه الشهادة:

شهادة (أ) لأجل 10 سنوات

يمكن لهذه الشهادة أن تمنحك فائدة 150 ألف جنيه تحصل عليها في نهاية مدة الشهادة في حالة إيداعك 100 ألف جنيه، حيث تكون الفائدة سنوية ثابتة 9.5%، أى 15% تراكميًا ( حوالي 150% في نهاية المدة).

وتطرح هذه الشهادة بفئات من 500 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصّر على حد سواء.

وفيما يلي جدول بطريقة احتساب الفائدة على شهادة (أ) لأجل 10 سنوات من البنك الأهلي، في حالة إيداع العميل 100 ألف جنيه.

السنوات القيمة 100000 جنيه الفائدة 9.5% القيمة بعد احتساب الفائدة 1 100000 جنيه 9500 جنيه 109500 جنيه 2 109500 جنيه 104002.5 جنيه 119902.5 جنيه 3 119902.5 جنيه 11390.7 جنيه 131293.2 جنيه 4 131293.2 جنيه 12472.85 جنيه 143766 جنيه 5 143766 جنيه 13657.77 جنيه 157423.77 جنيه 6 157423.77 جنيه 14955.25 جنيه 172379 جنيه 7 172379 جنيه 16376 جنيه 188755 جنيه 8 188755 جنيه 17931.72 جنيه 206686.72 جنيه 9 206686.72 جنيه 19635.23 جنيه 226321.95 جنيه 10 226321.95 جنيه 21500.58 جنيه 247822.5 جنيه

وأتاح البنك الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروعه، كما أوضح البنك أن الشهادة تسترد في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي ستة أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.