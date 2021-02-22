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شروط الحصول على قرض بـ 700 ألف جنيه لأصحاب المهن الحرة

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 22 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
البنك الأهلي المصري - شهادات ادخار البنك الاهلي المصري البلاتينية 18 شهر
البنك الأهلي المصري - شهادات ادخار البنك الاهلي المصري البلاتينية 18 شهر

في إطار التيسير على غير الموظفين، أتاح البنك الأهلي المصري لأصحب المهن الحرة الحصول على قرضًا شخصيًا تصل قيمته إلى 700 ألف جنيه، وقرض تصل قيمه إلى مليون جنيه بالنسبة للأطباء.

وتصل مدة سداد القرض حتى 7 سنوات من تاريخ الحصول عليه، كما يتم منح القرض بدون ضامن وفقا للبنك.

وهناك العديد من الشروط الواجب توافرها لحصول أصحاب المهن الحرة على القرض والتي وضعها البنك الأهلي والتي تتمثل فيما يلي:

حد أدنى 3 سنوات عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلى.

يجب ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل ومع أخر قسط للبنك.

إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

يجب إحضار كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لأخر عام.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 22 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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