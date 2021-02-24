أخبار الاقتصاد

خبر سار للموظفين.. إتاحة صرف 30% من قيمة الراتب مقدمًا

متابعات 365آخر تحديث: 24 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
المقدم

أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم إتاحة 30% من قيمة رواتب الموظفين لصرفها مقدّمها، خلال الفترة المقبلة وذلك مع استبدال بطاقات الموظفين إلى كارت ميزة.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة.

وأوضح أنه مع تعميم بطاقة ميزة سوف يتم إتاحة خدمة “الراتب المقدم” لبطاقات المرتبات الحكومية “ميزة” مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب.

ويقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك.

وأوضح أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة “الراتب المقدم” في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

وقال وزير المالية إنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية “كروت ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

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متابعات 365آخر تحديث: 24 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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