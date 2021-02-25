البنك التجاري الدولي يطرح حساب توفير بأعلى فائدة وصرف العائد يوميًا

تيسيرا على العملاء ومساعدتهم في تحقيق وجني الأرباح أو ادخار أموالهم، أتاح البنك التجاري الدولي حساب توفير بأعلى سعر فائدة في السوق، بالإضافة إلى صرف العائد يوميًا.

وصنف البنك التجاري الدولي أسعار الفائدة على حسابه الذي يقدمه تحت اسم “Premium Savers” لعدة شرائح بحسب قيمة الوديعة، بحيث يصل سعر الفائدة على أعلى شريحة إلى 7.50% وهو الأعلى بين البنوك على حسابات التوفير في الوقت الراهن.

وتصل الفائدة على المدخرات الأعلى من 10 ملايين جنيه إلى 6.25% في حالة اختيار الصرف يوميًا، وإذا كان شهريا يصل إلى 7.25%، أما في حالة اختيار الصرف ربع سنويا سيكون العائد 7.50%.

وحدد البنك الفائدة على المدخرات من 2 مليون جنيه وحتى 9 ملايين و999 ألف جنيه بـ 5.25% في حالة الصرف يوميًا، وفي حال الصرف شهريا يكون 6.75%، و7% في حالة الصرف ربع سنويًا.

وحدد البنك الفائدة على حساب التوفير بمدخرات من 500 ألف جنيه إلى مليون و999 ألف جنيه بـ 2.75% يوميًا، وفي حال الصرف شهريا سيكون 5.50%، و5.75% للصرف ربع سنويًا.

وعند حساب قيمة الفائدة على التوفير بقيمة من 50 ألف جنيه إلى أقل من نصف مليون فيحتسب فائدة 0.75% تصرف يوميًا، و3.25% تصرف شهريًا، و3.50% للصرف ربع سنويًا.

وبالإضافة إلى هذا، يتيح حساب توفير البنك التجاري الدولي Premium Savers عددًا من المزايا، أهمها أنه يتيح عددًا من الخدمات التأمينية الهامة، كالتأمين ضد الوفاة والعجز ووثيقة تأمين على مصروفات التعليم، والسيارة، وتأمين على محتويات المنزل، وتأمين على استرداد المصروفات الطبية.