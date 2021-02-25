خدمات هامة يوفّرها البنك الأهلي عبر محفظة الهاتف المحمول

تيسرا على العملاء يقدم البنك الأهلي 8 خدمات مصرفية ومالية هامة عبر محفظته “فون كاش”، كما لم يقصرها على فئة معينة فقط وإنما اتاحه للجميع فيمكن لأي مواطن أن يشترك فيها ببساطة وبإجراءات غير معقدّة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الخدمات التي يوفرها البنك من خلال خدمة فون كاش التي تتاح عبر الهاتف المحمول والتي جاءت كالتالي:

استقبال التحويلات الخارجية:

يمكن استقبال التحويلات البنكية الخارجية من أي حساب للمحفظة مباشرة.

خدمة المشتريات:

تستطيع اجراء عمليات شراء باستخدام رمز الاستجابة السريع من خلال طريق الفون كاش وذلك في المحال ومع التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي المصري فقط.

تحويل الأموال :

يمكنك تحويل الاموال من محفظة البنك الي اي محفظة اخرى او ارسال الاموال داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية.

الشراء عن طريق الانترنت:

الشراء من خلال انشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط.

خدمات فورى:

يمكن شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول وخدمات ترخيص المرور ودفع المخالفات والتبرعات وسداد خدمة ال ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز والموبايل وغيرها.

السحب والإيداع:

إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الالى الخاصة بالبنك الاهلي المصري والبنوك الاخري التي تحمل لوجو “ميزة”.

شحن المحفظة:

يمكنك ربط بطاقات ماستركارد وفيزا (ائتمان – الخصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات) المصدرة من البنك علي محفظة الفون كاش لتغذية المحفظة مباشرة.

رصيد المحفظة:

يمكنك الاستعلام عن رصيد المحفظة الحالي.

و يمكن لأي عميل او غير عميل البنك الأهلي المصري الاشتراك في الخدمة فقط عن طريق الخطوا التالية:

1- زيارة أقرب فرع من فروع البنك الاهلي المصري.

2- قم بملء طلب الاشتراك في الخدمة.

3- سيقوم موظف البنك بتسجيل بياناتك على النظام.

4- ستصلك رسالة نصيه على هاتفك المحمول بها رابط التطبيق وكود التفعيل لتحميل تطبيق الفون كاش على هاتفك وتفعيله.

5- قم بالموافقة على الشروط والاحكام

6- قم باختيار رقم سرى جديد مكون من 6 ارقام (M-PIN) سيتم استخدامه في كافة المعاملات من خلال التطبيق.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في محفظة الهاتف المحمول من البنك الأهلي

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية

رقم هاتف محمول لأي شركة محمول في مصر مع شرط ان يكون المتقدم مالك ل خط الهاتف المحمول المسجل به).