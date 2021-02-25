شروط وأسعار بيع شقق الإسكان الفائضة عن الطلب

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة على حد الطلب والشاغرة وغير المبيعة، للجهات والأفراد.

واوضحت الوزارة انه فيما يتعلق بالأفراد من فئة منخفضي الدخل، يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 4500 جنيه، و6000 جنيه للأسرة، وكذا فئة متوسطة الدخل، والذين يصل الدخل الشهري للأعزب منهم إلى 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

أسعار بيع شقق الإسكان

ويصل سعر البيع للشقة إلى 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحرى، ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء.

ويصل السعر إلى 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي، دون حصة في الأرض، وبخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع.

ويكون البيع وفق للبيان بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7% سنويًّا متناقصة لمنخفضي الدخل، و8% سنويًّا متناقصة لمتوسطي الدخل.

وأشار مجلس الوزراء، في بيانه إلى انه عند التقدم لهذه الشقق لابد ان ينطبق على المستفيدين كل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، من حيث السن الا يقل عن ٢١ عاما والدخل السابق ذكره وبشرط الا يكون المتقدم قد استفاد بوحدة من شقق الاسكان التي تم الاعلان عنها سابقا في أي مرحلة.

ومن المقرر أن يتم بيع هذه الشقق بذات الأسعار لكل من الجهات الحكومية والعاملين بها، والمحافظات؛ لتقوم بإعادة بيعها للمواطنين، والمصانع كسكن للعاملين لديهم، والجمعيات الأهلية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والجمعيات التعاونية المسجلة لديها.

وفيما يتعلق بالأفراد من الفئات الأعلى دخلًا، الذين يزيد دخلهم الشهري بالنسبة إلى الأعزب على 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة؛ فإن سعر البيع يكون بالقيمة السوقية، وبما لا يقل عن سعر البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وأن يكون البيع نقدًا، أو بنظام التمويل العقاري، ويكون التقسيط على 5 سنوات كحد أقصى دون فوائد بالنسبة إلى الجهات أو الأفراد من فئات الأعلى دخلًا.