بنك يقدم أعلى فائدة ثابتة شهريًا لمدة 5 سنوات

مع تخفيضها الفترة الماضية في بعض البنوك، ومع توقعات خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في البنوك خلال الفترة المقبلة، يبحث كثيرون عن أوعية ادخارية يمكن أن تحقق أعلى فائدة ثابتة على مدخراتهم ولأطول مدة ممكنة، وهو ما حققه لهم بنك الكويت الوطني.

وتيسيرا على العملاء وفي إطار تقديم إغراءات لهم، أعلن بنك الكويت الوطني- مصر عن شهادة إيداع مدتها 5 سنوات وتحقق عائد ثابت شهريًا، هو الأعلى في الوقت الحالي بين البنوك، على الشهادات لذات الأجل.

ومن المميزات التي يقدمها البنك، أن فائدة الشهادة هي 11% ثابتة طوال الخمسة سنوات (مدة الشهادة) وهذا العائد يصرف شهريًا، ويعد هذا العائد هو الأعلى في البنوك بمصر لمدة 5 سنوات.

ويصل الحد الأدنى لقيمة الشهادة في البنك الكويتي إلى 5 الاف جنيه ومضاعفاتها، ومع إصدار الشهادة يحصل المودع على بطاقة Mastercard للسحب الآلي مجاناً.

وهناك العديد من أجهزة السحب التي يمكن من خلالها استخدام البطاقة والتي تصل إلى 650,000 جهاز سحب آلي حول العالم، كما تتاح له الخدمة المصرفية عبر الانترنت.

ومن المزايا التي يحصل عليها أصحاب الشهادة الخماسية أنه يمكن للعميل الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية مقابل شهادة الإيداع تصل إلى 90% من قيمتها.