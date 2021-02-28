تفاصيل 5 خدمات مصرفية إلكترونية متاحة في البنوك مجانًا

في إطار التيسير على العملاء وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي، تتيح كافة البنوك 5 خدمات مصرفية إلكترونية مجانًا دون احتساب أي مصاريف اشتراكات حتى نهاية يونيو القادم.

وأصدر البنك المركزي في وقت سابق تعليمات للبنوك بإعفاء بعض الخدمات الإلكترونية من العمولات والمصاريف الإدارية حتى نهاية يونيو المقبل وذلك ضمن الكثير من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بغرض تحقيق الشمول المالي وميكنة المدفوعات.

وهناك العديد من الخدمات المصرفية المعفاة من احتساب أي عمولات أو مصاريف ومنها “اشتراك المحافظ الذكية، والإنترنت والموبايل البنكي، وكارت ميزة مسبق الدفع، والسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الحوالات الداخلية بالجنيه المصري بين بنك وآخر.

وفيما يلي نعرض أبرز مزايا وتفاصيل استخدامات كل خدمة من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتاحة أمام العملاء مجانًا.

1- الإنترنت والموبايل البنكي:

تتوسع البنوك حاليا في إتاحة أفضل الأنظمة الإلكترونية أمام العملاء لإجراء خدمات مصرفية وذلك من خلال صفحة البنك على موقعه الإلكتروني على الإنترنت، أو تطبيقات البنوك على الموبايل.

ويتيح التطبيق للعملاء على مدار ساعات اليوم، الاستعلام عن الرصيد وشراء شهادات أو ودائع أو كسرها، والتقدم بالحصول على قرض، أو تحويل الأموال وغيرها من الخدمات.

ويسطيع العملاء الاستفادة من هذه الخدمة بعد حصولهم على رقم تعريفي مكون من 8 أرقام ورقم سري يتم إنشاؤه بمعرفة العميل، ويمكن تغييره في أي وقت إذا أراد ذلك.

2- المحفظة الذكية:

ترتبط المحفظة الذكية برقم الهاتف المحمول للعميل، بشرط عدم إصدار أكثر من محفظة على رقم هاتف واحد.

ويتم تقديم المحفظة الذكية لعملاء البنك ولغير العملاء، من خلال أي فرع من فروع البنوك، أو الاتصال بخدمة العملاء، أو صفحة البنك على موقعه الإلكتروني بالرقم القومي للعميل، ورقم هاتفه المحمول.

ويتم تحميل تطبيق المحفظة الذكية من على المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول ويمكن استخدامها في تسديد كافة الفواتير إلكترونيًا التي تتيح فوري سدادها من الكهرباء والمياه والغاز والمدارس، ودفع المشتريات إلكترونيًا لدى التجار الذين لديهم ماكينات فوري، وتحويل الأموال من محفظة لأخرى بشرط لا تزيد عن الحدود المسموح بها يوميا أو شهريا، كما يمكن من خلالها الشراء عبر الإنترنت.

ويتم شحن المحفظة الذكية بأكثر من طريقة سواء عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث توفر كل ماكينة خدمة الإيداع عبر الماكينات، أو عبر ماكينات فوري.

وتتيح المحفظة الذكية خدمة السحب أيضا من ماكينات الصراف الآلي بحد أقصى 20 ألف جنيه طبقا لتعليمات المركزي أو باستخدام ماكينات فوري.

3- كروت ميزة مسبقة الدفع:

يتيح عدد من البنوك كروت ميزة مجانا، ويمكن لأي مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه بصورة مستند إثبات شخصية فقط.

ولا يشترط البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول على البطاقة المدفوعة مقدما، ويشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي عن طريق خدمة الإيداع.

وتمكن بطاقات ميزة حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، والشراء من خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

كما تتيح البطاقة الجديدة التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية، كما ستتيح لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها، ويستطيع العميل من خلالها سداد مشترياته أو فواتيرها عبر ماكينات نقاط البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية لدى التجار والمحلات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى تسديد مشترياته المحلية باستخدام البطاقة عبر الإنترنت بشكل آمن تمامًا.

4- ماكينات الصراف الآلي:

ألزم البنك المركزي كافة البنوك بإلغاء احتساب أي عمولات على العملاء على السحب والإيداع من ماكينات ATM حتى نهاية يونيو القادم تيسيرا على المواطنين بسبب فيروس كورونا.

5- الحوالات بالجنيه المصري:

تتيح البنوك خدمة الحوالات من بنك إلى آخر بالجنيه المصري مجانا دون احتساب أي عمولة.

وأصدر مجلس إدارة البنك المركزي تعليمات قبل نهاية العام الماضي قيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية، وتنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وفيما يتعلق بطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعات منذ بدء يوم العمل التالي.