القرض الحسن.. اجراءات وشروط الحصول على قرض حسن من بنك مصر بدون فوائد

القرض الحسن، ننشر اجراءات الحصول علي قرض حسن من بنك مصر “بدون فوائد”، حيث تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد من العملاء.

ويأتي على رأسها القروض الحسنة، والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

ويرصد «مصر 365» إجراءات الحصول على قرض حسن من بنك مصر بدون فوائد، وفقا لسياسات البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

اجراءات الحصول على قرض حسن من بنك مصر بدون فوائد

يقدم بنك مصر مجموعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها شهادات الادخار الإسلامية لأجل 3 و 5 سنوات، التي تتيح للعملاء الحصول على قرض حسن بدون فوائد حتى 90% من قيمة الشهادة، وهو قرض يمنح للعميل بضمان شهادات المعاملات الاسلامية، سواء كانت بالدولار الامريكي أو الجنيه المصري، وذلك للشهادات التي مر عليها أكثر من 6 أشهر، على أن يسترد مبلغ القرض بعد عام.

تفاصيل القرض الحسن في بنك مصر

ـ تصل قيمة القرض الحسن لـ90% من قيمة الشهادة.

ـ فترة سداد القرض الحسن 12 شهرا.

ـ لا يتم احتساب أي فوائد على القرض الحسن.

ـ يرد العميل القرض الحسن إلى البنك خلال عام واحد، بدون أي فوائد، وذلك بشرط حصوله على القرض دفعة واحدة، ويرده إلى البنك دفعه واحدة.

ـ يتم احتساب العائد على المبلغ المتبقي، من شهادة العميل الضامنة، بعد أن يتم خصم نسبة المبلغ محل القرض الحسن.

شروط الحصول على قرض حسن من بنك مصر

ـ أن يكون لدى العميل شهادة إسلامية لم يمر عليها 6 أشهر.

ـ يتم رد قيمة القرض دفعة واحدة.

ـ لا يقل سن العميل عن 21 عاما.

ـ يحتسب مصاريف إدارية عند المنح، بمقدار 7 جنيهات على كل 1000 جنيه.