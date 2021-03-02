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البنوك تخفض متوسط الفائدة على القروض إلى 9.5%

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 2 مارس، 2021
أقل من دقيقة
البنك المركزي
البنك المركزي

خفضت البنوك العاملة بالسوق المحلية متوسط أسعار الفائدة على الإقراض إلى 9.5% بنهاية يناير الماضي مقابل 9.7% في ديسمبر 2020، وفق لما كشفه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن الفائدة على الودائع أيضًا تراجعت بالبنوك، كما انخفضت الفائدة على الوادئع لأجل من شهر وحتى 3 أشهر  إلى 7.3% مقابل 7.4% قبل ذلك.

وكشف القرير عن تراجع سعر الفائدة على الودائع لأجل من 3 أشهر وحتى 6 أشهر إلى 8.1% مقابل 8.2% قبل ذلك، أما الفائدة على الودائع لأجل من 6 أشهر إلى سنة فقد استقرت عند 8.3% بنهاية يناير.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 2 مارس، 2021
أقل من دقيقة

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