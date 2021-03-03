الحكومة تكشف عن خطة لضمان تنويع واستدامة مصادر النقد الأجنبي

وضعت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، خطة لضمان استدامة مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الخطة التي وضعتها الحكومة، وفقا لما أعلنه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إعطاء الأولوية لشركات المقاولات الوطنية المؤهلة لتنفيذ الأعمال والمشروعات، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج المحلي في مواجهة المستورد، وحفاظا على الصناعة المحلية وتطويرها، مع إيلاء أهمية لتوطين صناعات قطع غيار السيارات.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري ولمجتمع الأعمال، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وشهد الاجتماع استعراض خطط استدامة مصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تقديم الحوافز اللازمة للقطاعات التي تسهم في ضخ مزيد من الاحتياطيات في شرايين الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل التداعيات التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا والتي أثرت بالسلب على سلاسل التوريد حول العالم، وفقا لما قاله المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.