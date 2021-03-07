ارتفاع جديد باحتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية فبراير

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى 40 مليارًا و200.6 مليون دولارًا بنهاية فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي أن الاحتياطي ارتفع من مستوى 40 مليارًا و101 مليون دولارًا بنهاية يناير، بزيادة تقترب من 100 مليون دولار في شهر.

وأضاف المركزي أن الإحتياطي النقدي واصل الزيادة رغم تأثيرات أزمة كورونا، ليعكس تعافي القطاعات الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي، وحسن إدارة البنك المركزي لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.