البنوك تطرح 10 شهادات بعائد شهري لمدة من 5 إلى 10 سنوات

يسعى الكثيرين إلى حفظ أموالهم والاستفادة منها، عن طريق البنوك والاستفادة من الشهادات التي تقدمها لعملائها، وهو ما يمكن أن تلبيه الأوعية الإدخارية بالبنوك حيث تمكّنهم من الحصول على أعلى عائد على أموالهم ومدخراتهم لأطول مدة ممكنة، بعيدًا عن تقلبات أسعار الفائدة.

وفي السطور التالية نرصد أهم 10 شهادات إدخار طويلة الأجل ( من 5 إلى 10 سنوات) والتي تتيح أعلى عوائد شهرية لأصحابها، ويطرح بعضها شهاداته بدءًا من 500 جنيه.

أولًا- شهادة بنك الكويت الوطني الخماسية

يتيح بنك الكويت الوطني شهادة إيداع لمدة 5 سنوات وتحقق عائد ثابت شهريًا، هو الأعلى في الوقت الحالي على الشهادات لذات الأجل.

وفائدة الشهادة هي 11% ثابتة طوال الخمسة سنوات وهذا العائد يصرف شهريًا، والحد الأدنى لقيمة الشهادة هو 5 الاف جنيه ومضاعفاتها.

ثانيًا- شهادة البنك الأهلي الخماسية

تصل فيمة الفائدة للشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت من البنك الأهلي المصري 10.25% شهريًا، ويمكن إصدار الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ثالثًا- شهادة البنك المصري الخليجي الخماسية

وتصل قيمة فائدة شهادة المستقبل التي يقدمها البنك المصري الخليجي ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات إلى 10.5%، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

رابعًا- إميرالد العربي الافريقي ( 5، 7، 10 سنوات)

وتصل قيمة شهادة إميرالد لأجل 5 سنوات إلى 10.375% شهريا، كما يتيح البنك الشهادة لأجل 7 سنوات بفائدة شهرية 10.1325%.

وعائد الشهادة التي تصل لأجل 10 سنوات فإنها تكون بعائد 10.25% يصرف شهريًا، وتصدر بفئة 1000 جنيه والحد الأدنى لشرائها هو 5 الاف جنيه.

خامسًا- شهادات بنك مصر (5 و7 سنوات)

يتيح بنك مصر شهادة العائد الثابت الشهري لمدة 5 سنوات، سعر الفائدة الحالية على الشهادة 9%، وهناك شهادة العائد الشهري الثابت لمدة 7 سنوات، بسعر فائدة 9.75% بقيمة 750 جنيه.

سادسًا- شهادة البنك التجاري الدولي لمدة 5 سنوات

يطرح البنك التجاري الدولي شهادة إدخار لأجل 5 سنوات بفائدة ثابتة تصرف شهريًا بقيمة تصل الى 9.75%، والحد الأدنى لقيمة الشهادة 5 الاف جنيه.

سابعًا – شهادة بنك القاهرة الخماسية

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو لأجل 5 سنوات بعائد ثابت شهريًا قدره 9.5%، والحد الأدني لقيمة الشهادة 1000 جنيه.