تعرف على أسعار شنط رمضان 2021

أيام قليلة ويأتي شهر رمضان المبارك، وفي إطار التيسير على المواطنين تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، شنط رمضان الموسمية، التي تطرحها الوزارة كل عام بعدة أسعار، لتناسب كافة فئات الشعب وخاصة المحتاجين والفقراء.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أسعار شنط رمضان لعام 2021، المبدئية التي حددتها الوزارة، بالاتفاق مع السلاسل التجارية والغذائية الكبرى، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في إعداد «شنط رمضان».

أسعار شنط رمضان

وتتراوح أسعار شنط رمضان لعام 2021، وتختلف حيث يصل الحد الأدني للشنطة إلى 75 جنيهًا، وهناك شنطة متوسطة الحجم يسل سعرها إلى 100 جنيه، وشنطة كبيرة الحجم والمحتوي بـ150 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تأتي في ظل تخفيضات تتراوح ما بين 15 % و35 %

وتطرح السلاسل التجارية شنط رمضانية أيضا داخل مقارها، بأسعار تتراوح بين 60 جنيها إلى 200 جنيه.

تعرف على محتويات وأسعار شنط رمضان لعام 2021

ويتكون محتوى الشنطة، من سلع غذائية متنوعة تصل إلى 15 سلعة غذائية، يأتي أبرزها العدس والفول والأرز والمكرونة والصلصة، والسكر والدقيق، والسمن والشاي، وقمر الدين والياميش والبلح، بالإضافة إلى دواجن ولحوم وأسماك مُجمدة.

وبعد توقف عام بسبب فيروس كورونا، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عودة تنظيم معارض أهلا رمضان الذي تنظمها كل عام، حيث يقام المعرض بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر مقره الدائم في 4 أبريل المقبل، ويستمر حتى 12 أبريل، بمشاركة قرابة 164 شركة غذائية وسلاسل تجارية.

وستشارك في فروع معارض أهلا رمضان عبر محافظات الجمهورية، 21 سلسلة تجارية بفروع خاصة داخل المعارض كما جرى تخصيص باكيات داخل أرض المعارض لهذه السلاسل التجارية.