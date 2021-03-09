تعرف على أبرز عروض أسعار الغسالات في خصومات عيد الأم

أسعار الغسالات في خصومات عيد الأم، حيث تتسابق الكثير من المحال والمتاجر لتخصيص عروض وتخفيضات بمناسبة عيد الأم من كل عام، لذا ينتظر الكثير من الأشخاص يوم 21 مارس للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المحال والمواقع الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، نعرض في السطور التالية أبرز عروض الغسالات الكهربائية.

أسعار غسالات توشيا

غسالة 10 كيلو، لونها أبيض، وصل سعرها إلى 2,479 بدلا من 2,599 جنيها.

ويصل سعر الغسالة 8 كيلو، ذات اللون الأبيض إلى 3,585 بدلا من 3,800 جنيه.

ويصل سعر الغسالة فوق أوتوماتيك 10 كيلو، لونها أبيض، إلى 5,225 بدلا من 5,500 جنيه.

-غسالة 17 كيلو، لونها فضي غامق، بسعر 7,998 بدلا من 9,499.

– نصف اتوماتيك، 7 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,289 بدلا من 2,300.

أسعار غسالات تورنيدو

هاف أوتوماتيك 7 كيلو، لونها أبيض، مزودة بموتورين، بسعر 1,949 بدلا من 2,100.-

فول أوتوماتيك، 7 كيلو، لونها سيلفر، بسعر 5,349 بدلا من 7,500.

ويصل سعر الغسالة النصف أوتوماتيكية، 12 كيلو، إلى 2,298 بدلا من 4,000.

فول أوتوماتيك، 7 كيلو، لونها سيلفر، بسعر 5,349 بدلا من 7,500.

نصف أوتوماتيك 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,165 بدلا من 2,300.

أسعار غسالات زانوسي

زانوسي، 7 كيلو بالبخار، لونها سيلفر، بسعر 6,649 بدلا من 7,500.

– 5 كيلو، لونها أبيض، بسعر 4,554 بدلا من 5,000.- 7 كيلو، لونها سيلفر، بسعر 6,150 بدلا من 7,000.

غسالة بمجفف، 10 كيلو، بسعر 11,588 بدلا من 12,899.- أوتوماتيك 7 كيلو، لونها فضي، بسعر 6,399 بدلا من 6,999.

أسعار غسالات White Point

ويصل سعر الغسالة الـ5 كيلو من هذه الماركة، ذات اللون الأبيض، إلى 3,550 بدلا من 3,900.

– ديجيتال، 7 كيلو، لونها فضي، بسعر 6,655 بدلا من 7,699.

– غسالة تحميل 7 كيلو، لونها أبيض، بسعر 4,749 بدلا من 5,170.

7 كيلو، بسعر 4,699 بدلا من 5,000.

11 كيلو، لونها رمادي، بسعر 4,599 بدلا من 4,837.

أسعار غسالات Fresh

5 كيلو، لونها أبيض، بسعر 1,528 بدلا من 1,900 جنيها.

– غسالة ملابس 10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 1,099 بدلا من 2,299 جنيها.

6 كيلو، لونها أبيض، بسعر 1,548 بدلا من 1,899 جنيها.

10 كيلو، لونها أبيض، بسعر 2,099 بدلا من 2,175 جنيها.