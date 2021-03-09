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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 9 مارس، 2021
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البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري، ارتفاع سعر 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 6 قروش حيث وصل سعره عند الشراء إلى 48.96 جنيه, بينما استقر سعره عند البيع 52.02 جنيه.

وزاد سعر الدينار الأردني 4 قروش حيث وصل إلى 21.78 جنيه للشراء، ووصل عند البيع إلى 22.26 جنيه.

وارتفع سعر الدينار البحريني 8 قروش حيث وصل إلى 40.47 جنيه، و40.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي زيادة قرشا واحدا حيث وصل إلى 4.24 جنيه، و4.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.01 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 4.32 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء، بينما زاد سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.20 جنيه.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 9 مارس، 2021
أقل من دقيقة

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