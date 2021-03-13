طرح شهادة إدخارية لمدة سنة بفائدة مماثلة لشهادات الـ 3 سنوات

تعمل الكثير من البنوك الحكومية على توفير الحلول الإدخارية التي تحقق أعلى فائدة لأصحاب المعاشات وكبار السن، وحاولت البحث عن حلا أو بديلا عن وقف طرح الشهادات لأجل عام في كثير من البنوك وانخفاض الفائدة عليها في بنوك أخرى إلى 6%.

وتواصل عدة بنوك حكومية طرح شهادة إدخارية لمدة سنة بفائدة تماثل فائدة الشهادات لأجل 3 أعوام في كثير من البنوك، ولكن يخصص البنك هذه الشهادة لكبار السن فقط.

وفي السطور التالية نعرض أهم الحلول الإدخارية لأصحاب المعاشات وكبار السن والتي توفرها 3 بنوك حكومية وهي الأهلي ومصر وبنك ناصر الاجتماعي

أولًا- شهادة لمدة سنة بفائدة 10.75%

يطرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة لأجل سنة لكبار السن ( من 60 سنة) بفائدة مميزة تصل إلى 10.25% في حالة صرف العائد شهريًا، و10.75% في حالة صرف العائد سنويًا، وهو عائد يماثل الفائدة المحتسبة على شهادات ادخارية كثيرة لمدة 3 سنوات في البنوك حاليًا.

ثانيًا- حسب توفير بفائدة 5.25%

ويخصص البنك الأهلي المصري حساب توفير لأصحاب المعاش بفائدة 5.25% شهريًا، والحد الأدنى لفتح الحساب 5 الاف جنيه.

الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية.

نسخة من جواز السفر.

خطاب من جهة العمل موجه للبنك موضح به مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.

ويوجد بالحساب عدة مميزات مثل تحويل المعاش عليه، ويفتح بحد اقصي مليون جنيه أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة أيهما اقل.

ثالثًا- شهادة لأجل 3 أعوام بفائدة 12%

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي شهادة (رد الجميل) لمدة 3 سنوات، وهي الأعلى فائدة على الاطلاق بالبنوك، حيث توفر عائد يصرف شهريًا مقداره 11.25% أو 12% يصرف سنويًا.

وتبدأ قيمة الشهادة من بنك ناصر من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

رابعًا- حساب جاري ذو عائد شهري

ويوفر بنك مصر حساب جاري لأصحاب المعاشات بعائد شهري، ويبدأ الحساب بـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصل سعر الفائدة الحاليإلى 3%.

ويتيح الحساب إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك، والاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

ويمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص في نفس الوقت، وإتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري والعملات الأجنبية المختلفة خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حسابك.