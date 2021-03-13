3 أنواع وسعر الفائدة متنوع.. تفاصيل شهادات الادخار بالبنك التجاري الدولي

أتاح البنك التجاري الدولي ثلاثة أنواع من شهادات الادخار بعائد ثابت أو متغير بالجنيه المصري تتباين بينهم الفائدة حسب آجال كل شهادة ودورية صرف العائد.

وتتراوح آجال الشهادات بين 3 سنوات سواء بعائد ثابت أو متغير، وشهادة بآجال 5 سنوات للعائد الثابت فقط وتتباين دورية صرف العائد بين شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي.

ويتيح البنك للعملاء إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار شهادة 3 سنوات أو 5 سنوات، فيما يسمح للشهادة ذات العائد المتغير 3 سنوات بالاسترداد الكلي أو الجزئي بعد سنة واحدة من تاريخ إصدار الشهادة.

ويتيح للعملاء إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 95٪ من قيمة الشهادة.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها على الشهادات آجال 5 سنوات و3 سنوات للعائد الثابت، ويتم احتساب العائد ويُصرف شهرياً، وربع سنوياَ، ونصف سنوياً فيما يبلغ الحد الأدنى للشراء للشهادة 3 سنوات عائد متغير 6 آلاف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات ألف جنيه.

ويلزم البنك أي عميل جديد قبل إصدار الشهادة فتح حساب توفير لإيداع العائد المقدم على الشهادة بشكل دوري منتظم ويشترط ألا يقل مبلغ فتح الحساب عن 20 ألف جنيه، ولكن يتم إعفاء الحد الأدنى لفتح الحساب بشكل استثنائي في فعاليات الشمول المالي.

ونعرض في السطور التالية تفاصيل الفائدة على أنواع شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي (CIB):

1-شهادة الادخار لآجال 3 سنوات للعائد الثابت: تتراوح الفائدة السنوية بين 10% يصرف العائد كل 6 شهور، و9.75% يصرف العائد كل 3 شهور، و9.5% يصرف العائد كل شهر.

2-شهادة الادخار 5 سنوات للعائد الثابت: تتراوح الفائدة السنوية بين 10.25% بدورية صرف كل 6 شهور، و10% بدورية صرف كل 3 شهور، و9.75% بدورية عائد شهري.

3-شهادة الادخار 3 سنوات للعائد المتغير: تتغير أوتوماتيكيا على مدار العام بحسب متوسط سعر الإيداع في البنك المركزي فهي تقل 0.75% عن السعر المعلن من المركزي كل 45 يومًا وتسجل حاليا بالبنك التجاري الدولي 7.5% سنويا لعائد شهري.