بالأسعار.. طريقة الاشتراك في الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي

طريقة الاشتراك في الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي، حيث أن شركات المحمول تقدم “فودافون – أورنج – اتصالات – وي” حلولا لهذه العقبة عبر النت الهوائي.

ويمكنك للمستخدمين الحصول على خدمات الإنترنت المنزلي عبر راوتر 4G، لتقديم خدمات الإنترنت بالمنزل دون الحاجة لخط هاتف أرضي، وتختلف باقات الإنترنت الهوائي عن باقات الإنترنت الموبايل، الأمر الذي يوفر مرونة للمستخدمين بالمنازل.

ويتيح راوتر 4G تغطية حتى 200 متر مربع، ويتيح استخدامه لنحو 32 مستخدمًا في نفس الوقت، ويقدم سرعات تصل إلى 150 ميجابايت.

ونستعرض مع حضراتكم في هذا التقرير طريقة الاشتراك في الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي.

الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي فودافون

تقدم شركة فودافون خدمات النت الهوائي من خلال راوتر الجيل الرابع 4G، وتتيح الشركة راوتر الجيل الرابع بسعر 750 جنيهًا ويمكن تقسيط سعره على 24 شهرًا مقابل 33 جنيهًا شهريا.

وتقدم فودافون 4 باقات للنت الهوائي تبدأ بـ150 جنيهًا مع سعة تحميل 40 جيجابايت، و300 جنيه مقابل 110 جيجابايت، و500 جنيه مع 190 جيجابايت و750 جنيها مقابل 300 جيجابايت.

وتتيح فودافون باقات إضافية في حال نفدت الباقة الأساسية قبل ميعاد التجديد وهي كالتالي: 6 جيجابايت مقابل 50 جنيهًا، و12.5 جيجابايت مقابل 100 جنيه.

الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي أورنج

تقدم شركة اورنج خدمات الإنترنت الهوائي اعتمادا على راوتر الجيل الرابع 4G بسعر 750 جنيها ويمكن تقسيطه على 36 شهرًا من خلال بطاقات الائتمان.

وتقدم أورنج 5 باقات تبدأ بـ120 جنيهًا، وتمنحك سعة تحميل تصل إلى 40 جيجابايت، و170 جنيهًا مقابل 70 جيجابايت، و250 جنيهًا مقابل 140 جيجا بايت، و400 جنيه مقابل 240 جيجابايت، و500 جنيه مقابل 350 جيجابايت.

وفي حال نفدت الباقة الأساسية يمكنك الاستعانة بباقات أورنج الإضافية وهي كالتالي: 5 جيجابايت مقابل 30 جنيهًا، أو 12 جيجابايت مقابل 70 جنيهًا، أو 30 جيجابايت مقابل 120 جنيهًا.

الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي اتصالات

تقدم شركة اتصالات خدمات النت الهوائي المعتمدة على تقنية الجيل الرابع، وتقدم اتصالات 3 أنواع من أجهزة الراوتر بسعر 999 جنيهًا، وتتيح الشركة الآن خصم 50% على أجهزة راوتر الجيل الرابع ليصل سعرها حاليا إلى 499.5 جنيه.

وتقدم اتصالات مصر باقتين للإنترنت الهوائي دون خط أرضي، الأولى مقابل 200 جنيه وتمنح العميل 100 جيجابايت منهم 50 جيجابايت خارج أوقات الذروة “2 صباحا حتى 2 مساء”، والباقة الأخرى مقابل 400 جنيه وتمنح العميل 240 جيجابايت منهم 120 جيجابايت خارج أوقات الذروة “2 صباحا حتى 2 مساء”.

الإنترنت المنزلي بدون خط أرضي المصرية للاتصالات WE

تقدم شركة WE خدمات النت الهوائي عبر تقنية الجيل الرابع، وتتيح الشركة جهازين راوتر من هواوي بسعر 999 جنيهًا وZTE مقابل 600 جنيه.

وتقدم شركة وي 4 باقات للإنترنت الهوائي، تبدأ بـ150 جنيهًا مقابل 40 جيجابايت، و250 جنيهًا مقابل 90 جيجابايت، و400 جنيه مقابل 150 جيجابايت، و650 جنيهًا مقابل 250 جيجابايت.

وفي حال نفاد سعة التحميل بالباقة الأساسية، يمكن للعملاء شراء باقات إضافية وهي كالتالي:

1.25 جيجابايت مقابل 15 جنيهًا أو 5 جيجابايت مقابل 45 جنيهًا، أو 10 جيجابايت مقابل 75 جنيهًا أو 12.5 جيجابايت مقابل 100 جنيه.