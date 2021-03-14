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طريقة الحصول على دخل شهري يتجاوز 4500 جنيه من بنك مصر؟

متابعات 365آخر تحديث: 14 مارس، 2021
دقيقة واحدة
تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر
تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

يبحث العملاء عن أعلي عائد من شهادات البنوك، وهو ما يوفره بنك مصر من خلال شهادة القمة، والتي يمكن لعملائه، سواء أصحاب المعاشات أو الباحثين على مصدر استثمار آمن ومضمون، إلى جانب الاعتماد على عوائدها كمصدر مضمون لدخل ثابت سواء شهريا أو كل 3 أشهر.

تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر:

– تتمتع الشهادة بأعلى سعر فائدة على شهادات بنك مصر، كما تعد من أعلى شهادات الادخار بالبنوك.

– تقدم الشهادات عائدًا يصل إلى 11% سنويًا ويصرف شهريًا.

– يتيح البنك شهادة القمة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه.

– يمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو عبر الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول.

– دورية صرف الفائدة: شهريًا.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

– يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

– يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

تتم الاستفادة من الشهادة على النحو التالي: عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه في شهادة القمة من بنك مصر، سيحصل صاحب المبلغ على عائد 4583.3 جنيه شهريًا، أي إجمالي 55 ألف جنيه سنويًا، وإجمالي عوائد 165 ألف جنيه في نهاية مدة الشهادة (بعد 3 سنوات).

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متابعات 365آخر تحديث: 14 مارس، 2021
دقيقة واحدة

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