أخبار الاقتصاد

رقم تاريخي.. ارتفاع غير مسبوق في تحويلات العاملين بالخارج

متابعات 365آخر تحديث: 15 مارس، 2021
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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن عنها البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وسجلت رقمًا تاريخيًا، مسجله قرابة الـ 30 مليار دولار لأول مرة.

وأوضح “البنك المركزي المصري” أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2020 (عام جائحة كورونا) سجلت ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019).

كما أظهرت البيانات ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).

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متابعات 365آخر تحديث: 15 مارس، 2021
أقل من دقيقة

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