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البنك المركزي يعلن مفاجأة.. فائدة التمويل العقاري الجديد 3% على الرصيد المتبقّي كل عام

متابعات 365آخر تحديث: 17 مارس، 2021
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التمويل العقاري
التمويل العقاري

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، اليوم الثلاثاء، إن التمويل العقاري الجديد بفائدة تحتسب على الرصيد المتبقي كل عام.

وذكر “نائب محافظ البنك المركزي” أن الفائدة 3% ستكون على رصيد كل عام المتناقص، وهو ما يعني أنها فائده متناقصة.

وأكد “نجم” أن تطبيق مبادرة التمويل العقاري سيكون خلال الأيام المقبلة، قائلًا “أقل من 10 أيام سيتم التنفيذ”.

ويطرح البنك المركزي المبادرة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

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متابعات 365آخر تحديث: 17 مارس، 2021
أقل من دقيقة

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