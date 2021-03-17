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بالتفاصيل.. شروط الاستفادة بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

متابعات 365آخر تحديث: 17 مارس، 2021
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التمويل العقاري
التمويل العقاري

أوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، اليوم الثلاثاء، عن شروط الاستفادة من وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وقال “نجم” أنه بتوجيه من الرئيس السيسي قد اطلق البنك المركزي مبادرة تمويل عقاري بفائدة 3% ومدة تقسيط تصل إلى 30 عامًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.

– شروط الاستفادة من وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة:

– أن تكون الشّقة مشطبة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية.

– سعر الشقّة المقبول تمويلها لمحدودي الدخل بحد أقصى 350 ألف جنيه.

– سعر الشقة المقبول تمويلها لمتوسطي الدخل لا تزيد على المليون جنيه.

– محدود الدخل هو الذي يمتلك دخل شهري 4500 جنيه للأعزب ويصل إلى 6 الاف جنيه للأسرة في حالة المتزوج.

– متوسط الدخل هو من يصل دخله كفرد بحد أقصى 10 الاف جنيه وكأسرة 14 ألف جنيه.

– لا يستفيد من المبادرة من استفاد بمبادرات التمويل العقاري السابقة، أو من حصل على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.

– في حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة.

– لا يجوز بيع الوحدة السكنية الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولابد أن يتم سداد كامل سعرها المتبقي.

– لا يشترط أن تكون الشقّة من الحكومة، بل يمكن شراء وحدة من مطور قطاع خاص، ويتم تمويلها.

وقال جمال نجم، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، بقناة MBC مصر، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة ستغطي تمويل ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية.

وأشار نائب المحافظ أنه يجري حاليًا تحديد كافة الشروط التفصيلية والإعلان عنها خلال أيام حتى يكون تنفيذ المبادرة في أقل من 10 أيام من الآن.

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متابعات 365آخر تحديث: 17 مارس، 2021
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