الشحنة بـ15 جنيه وتكفي مسيرة 150 كيلو.. معلومات عن السيارة الكهربائية ضمن مبادرة إحلال السيارات والتوك توك

أيام قليلة ويتم طرح السيارات الكهربائية الرخيصة ضمن مبادرة إحلال السيارات والتوك توك، التي تعمل بالبنزين إلى سيارات كهربائية صديقة للبيئة.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات القديمة والعاملة بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز أو الكهرباء وتوجيه جهود الدولة نحو هذا الهدف بشكل متسارع.

وفي السطور التالية نعرض أبرز التفاصيل عن هذه السيارة البديلة للتوك توك.

السيارات الكهربائية لا تستخدم بنزينًا ولا زيوتًا، ومن شأنها أن توفر على الدولة المليارات من الدولار والعملات الصعبة المطلوبة لاستيراد تلك المحروقات سنويا.

يساعد تجميع وتصنيع هذه السيارات في مصر على تشغيل آلاف العمالة المصرية.

من المتوقع والمنتظر طرح السيارة الكهربائية البديلة للتوك توك أو التوك توك الكهربي ذو الثلاث عجلات بداية من شهر يونيو من العام الجاري.

وتأتي السيارة بأربعة ابواب ومرخصة وتسير في الشحنة الواحدة ما يصل إلى 150 كيلو ولا تزيد تكلفة الشحنة الواحدة على 15 جنيها شحن كهرباء وهي بديل آمن للتوك توك خاصة في القرى والنجوع.

سرعة السيارة لا تزيد على 50 كلم في الساعة.

ولكل سيارة أو توك توك رقم موتور ورخصة في المرور.

لا يمكن الحصول على هذه السيارة لمن هم دون سن 18 عاما ويجب أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سيارة.

ومن أجل التدريب على القيادة تقوم شركة دوليبات بالتعاون مع نقابة المهندسين بتوفير 28 مركز تدريب بمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، إلى جانب إنشاء من 400 إلى 1000 مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن.

يمكن شحن السيارة بسهولة في فتحة 220 فولت مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى خفة وزنها.

الموديل: A8 سيارة مغلقة ذات 4 أبواب وباب خلفي مع إستبن

قوة الموتور 4150 وات (4150 W.T)سرعة السيارة لا تتجاوز 50 ك/ستعمل السيارة في الشحنة الواحدة من 120: 150 كيلو مترا.

مزودة بفتحة لشحن السيارة عن طريق كهرباء 220 فولت من أي موصل كهرباء.

فترة شحن البطارية تمتد من 3 إلى 5 ساعات.

فتحة سقف للتهوية مزودة ب 2 مروحة تعمل بالكهرباء

بها ناقل حركة أتوماتيك للأمام وللخلف

عداد ديجيتال لقراءة السرعة والكيلومترات وقوة شحن البطاريةشاشة اتوماتيك خاصة للركن والرجوع إلى الخلف (سنسور خلفي مزود بكاميرا)مزودة بفرش جلد وأبانوس لإعطاء رفاهية للسيارة من الداخل.

صدادات أمامية وخلفية للحفاظ على هيكل السيارة مزودة بعدد 2 ريموت كنترول تشغيل + فصل كهرباء.

سعر السيارة يصل إلى 60 ألف جنيه.

هذا المشروع والمباردة يضم صندوق تحيا مصر، وشركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية، ووزارة الداخلية ممثلة في شركة المستقبل ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومصنع كنترول الهندسية ومصانع جريش للزجاج، ومصنع تريدكو الصياد ومصنع اتك للكابلات الكهربائية ومصنع تراست وغيرها من المصانع والهيئات، لإحلال وتبديل مليون توك توك لمليون سيارة عاملة بالطاقة الكهربائية، وتصل نسبة المكون المحلي في هذه السيارات إلى 45% حتى الآن ومن المتوقع زيادتها بمرور الوقت في المستقبل.