مصر تكشف عن خطة من 10 محاور لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن خطتها المكونة من 10 محاور لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار، مقابل نحو 25 مليار دولار في الوقت الراهن وفق ما أعلنت عنه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقالت نيفين، خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر برئاسة سيلين ألاو، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية.

وتتضمن محاور استراتيجية تنمية الصادرات ما يلي:

رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

إتاحة المعلومات والدراسات عن الأسواق.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الخاصة بدراسات الأسواق.

إتاحة برامج وأدوات لتأمين وضمان الصادرات.

تعظيم الاستفادة من كافة الأجهزة والكيانات المعنية بالتصدير.

الإصلاح الهيكلي للأجهزة المعنية بالتصدير.

الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات تنفيذ برنامج لرد أعباء التصدير الصغيرة.

مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى حرص مصر على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، حيث يجري حالياً ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والافراج و ربط كافة الجهات الرقابية المعنية بالفحص الى جانب العمل على تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الأفريقية.

كما يجرى الآن العمل على مشروع طريق القاهرة كيب تاون الذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، بالإضافة إلى تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ 600 مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الافريقية.

وقالت نيفين جامع إن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية الى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، لافتة إلى أن أهم الأسواق المستهدفة للصادرات تتضمن الاسواق الافريقية وأسواق الدول العربية الى جانب السوقين الأوروبي والأمريكي.

وتوفر مكاتب التمثيل التجاري بالخارج والسفارات المصرية، المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق واهم المستوردين إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.

وعن فحص الصادرات الغذائية قالت جامع إنه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتكون مسئولة عن سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي والمصدرة للأسواق الخارجية وذلك من خلال إلزام الشركات المصدرة بالتوافق مع الاشتراطات الدولية ، لافتة إلى أن مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة دوليا كما ان الوزارة يتبعها المجلس الوطني للاعتماد والمعتمد دوليا لاعتماد معامل الفحص.

وبجان ما سبق، تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورومتوسطية معربة عن املها في ان تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير.

وحققت الصادرات المصرية استقرار نسبي العام الماضي وفي ظل جائحة كورونا وذلك نظرا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة مشيرة الى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو للصادرات بنسبة 10% العام الجاري.

وحول جهود الوزارة في مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة فإنه يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعي بعدد من المحافظات وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد حيث تم بالفعل طرح 7 مجمعات صناعية.

ومن المنتظر أن يتم طرح 6 مجمعات صناعية جديدة أخرى قريبا.