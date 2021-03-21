موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة وقيمة الزيادة

أعلنت مصادر داخل الهيئة العامة للبترول، أن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بدأت اجتماعاتها لمناقشة تحريك أسعار البنزين للربع السنوي “أبريل: يونيو”، على أن يتم إعلان الأسعار الجديدة في الأسبوع الأول من شهر إبريل.

وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن هناك عوامل حاكمة وفقا لها تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين ومنها سعر الدولار وأسعار النفط العالمية “خام برنت” خلال الثلاثة اشهر الماضية، بالإضافة الي احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.

وقال المصدر أنه من المتوقع أن تتجه لجنة التسعير التلقائي إلى رفع أسعار البنزين بنسبة بسيطة حوالي 25 قرشا، وذلك نظراً لارتفاع أسعار خام برنت خلال الشهور الماضية، لأول مرة منذ جائحة كورونا.

وأوضح أن سعر البرميل بدأ في الارتفاع في فبراير الماضي لأول مرة منذ عام، حتى وصل في منتصف مارس إلى 70 دولار للبرميل الواحد، لافتا إلى أن اللجنة تفاضل بين الزيادة البسيطة والتثبيت ولكن ستكون الزيادة هي القرار الأقرب.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بخصوص أسعار البنزين والسولار للربع السنوى ” يناير، مارس” ،حيث تم تثبيت أسعار البنزين .

وجاءت أسعار البنزين ، وذلك بعد تثبيتها للمرة الثالثة وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية كالتالي :

بنزين 80 : 6.25

بنزين 92 : 7.50

بنزين 95 : 8.50

سعر بيع السولار : 6.75

طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز : 3900

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بدأت اجتماعاتها الأيام الماضية ، وذلك لمناقشة تحريك أسعار البنزين.