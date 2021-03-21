خطوات الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة

يتسائل الكثيرين في الفترة الأخيرة عن خطوات وشروط الحصول على شقة والاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لعام 2021، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها وتصدرها محركات البحث على الإنترنت خلال الفترة الأخيرة حيث يهتم بها الشباب من فئات محدودي الدخل الراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي.

ورصد البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل شقق الشباب بسعر فائدة على 3% يتم تسديدها على 30 سنة.

وفي السطور تالية نستعرض تفاصيل وشروط الحصول على الوحدة السكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة للحصول على التمويل.

كيف يمكن الحصول على شقة بنظام الدعم التمويل؟

1- في البداية على الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة أن يتقدم بطلب المشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له.

2- يتوجه الشخص إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

3- بعد الانتهاء من الخطوة السابقة وإعداد الملفات، يقوم الصندوق بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله.

4- ثم تصدر جهات التمويل الأوامر لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

5- يتم التواصل من صندوق العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

6- ثم يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.

الشروط المبدئية للحصول على شقة من التمويل العقاري للموظفين في الدولة

1- تقديم مفردات مرتب معتمدة من مكان العمل.

2- تقديم مستند بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الذي سوف يمول الشقة.

3- تقديم عقد تمليك أو إيجار للشقة محل الإقامة التي يقيم فيها مقدم طلب التمويل.

4- تقديم صورة من قسيمة الزواج إذا كان المتقدم متزوجا.

5- تقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

شروط الحصول على التمويل العقاري لأصحاب النشاط التجاري

1- تقديم شهادة من محاسب قانوني تحدد الدخل السنوي أو الشهري للمتقدم.

2- تقديم بطاقة ضريبية.

3-تقديم مستخرج من السجل التجاري حديث.

4- تقدم صورة من البطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصورة من قسيمة الزواج.

5- تقديم عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط الذي يقوم به صاحب الطلب.

6- تقدم عقد تمليك أو إيجار لمحل إقامة مقدم الطلب.

خطوات الحصول على التمويل العقاري لأصحاب المهن غير التجارية.

1- تقديم شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تحدد صافي الدخل السنوي للشخص لمدة 3 سنوات.

2- تقديم بطاقة ضريبية.

3- تقديم عقد إيجار أو تمليك لمكان النشاط مثبت به التاريخ.

4- تقديم صورة من قسيمة زواج المتقدم.

5- تقديم صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وزوجة.

6- تقدم عقد تمليك أو إيجار محل إقامة مقدم الطلب أو إيصال مرافق للوحدة حديث.