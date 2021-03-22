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محافظ البنك المركزي يكشف سبب استقرار سعر الجنيه أمام الدولار

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 22 مارس، 2021
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الجنيه
الدولار - الجنيه

علق طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على سبب استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، قائلا إن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي.

وأضاف طارق عامر، أن الأوضاع الجيدة لمستوى النقد الأجنبي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد في بداياته خلال العام الماضي.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك، اليوم الأحد، 15.64 جنيهًا للشراء و 15.74 جنيهًا للبيع.

وأشاد طارق عامر، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الكامل بين الحكومة، موجها الشكر لرئيس الوزراء.

كما استعرض عامر، النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط كورونا، وصموده وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر.

وفي ذات الصدد، أكد مصطفى مدبولي، الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنجزته الدولة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتخفيض الفجوة بين الواردات والصادرات، وكذا ترشيد الإنفاق العام وتشجيع الاستهلاك.

ووجه مدبولي، الشكر لمحافظ البنك المركزي على التنسيق التام مع الحكومة في مختلف الملفات، لتحقيق المصلحة العامة للدولة والاقتصاد المصري.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 22 مارس، 2021
دقيقة واحدة

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