بفائدة أعلى من الشهادات.. البنك الأهلي يتيح الاكتتاب في أذون الخزانة بحد أدنى 25 ألف جنيه

يوفر البنك الأهلي لعملائه الكثير من الخدمات والممميزات، آخرها ما أتاحه من إمكانية الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية والتي تحقق فائدة تزيد على فائدة الشهادات الادخارية لآجال عام وعامين.

وقال مسئول بخدمة عملاء البنك الأهلي، إن البنك يتيح للعملاء الاكتتاب في أذون الخزانة بفئات من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها؟

وذكر المسئول شروط الاستفادة من تلك الميزة، لافتا إلى أن الاستثمار في هذه الأداة الهامة يتطلب فتح المواطن لحساب توفير أو جاري أو معاشات لدى البنك، والتسجيل لدى أمين حفظ الفرع، مشيرًا إلى أن التسجيل لدى أمين الحفظ تكلفته 10 جنيهات فقط.

وتكون طروحات أذون الخزانة لآجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة.

ويسمح البنك للعميل وفق مسئول خدمة العملاء، الاقتراض بضمان وثائق الأذون يزيد عن متوسط سعر الإقراض في البنك المركزي بهامش بسيط.

كل ماعلى العميل فعله من أجل شراء أذون خزانة، هو التوجه للبنك وتقديم طلب شراء أذون خزانة قبل الساعة 10 صباحًا يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة في السوق الرئيسية لأجل 91 يومًا 13.23%، كما وصلت الفائدة إلى 13.465% على أذون الخزانة لأجل 266 يومًا، وذلك في طروحات أمس الأحد 21 مارس.