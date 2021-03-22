منصة MetaTrader 5 وأهم 3 مميزات للمنصة

معظم متداولي الفوركس يفضلون استخدام منصة MetaTrader 5 ظنًا منهما انها المنصة الأفضل بين عديد من منصات تداول الفوركس الأخرى المتوفرة، ونظرًا لهذا الاقبال الشديد عليها ترى أن معظم شركات الوساطة العالمية تقدمها للعملاء كطريقة أكثر سلاسة لإتمام التداول من خلالها، ولكن السؤال هنا لماذا استطاعت هذه المنصة على وجه الخصوص الحصول على كل هذه الشعبية وأصبحت منصة مرموقة في سوق التداول؟، هيا بنا نكتشف إجابة تفصيلية عن هذا السؤال ونتعرف على الميزات الأكثر شهرة التي تمنحها المنصة من خلال السطور المقبلة.

منصة MetaTrader 5

في بداية الأمر عليك أن تدرك أن منصة MetaTrader 5 توفر ميزات أكثر تطورًا للسوق المحيط.

فهي تدعم كافة الأوامر الخاصة بالتداول بأنواعها بالإضافة إلى أنها تتيح طرق سلسة للتنفيذ مع النظام الخاص بالتداول التابع لها، مما يجعل العملاء قادرين على تحقيق أعلى درجات الاستفادة الممكنة مهما اختلفت أوضاع السوق من خلالها.

فهي تتيح أمام المتداولين فرصة استخدام أسلوب التحوط الخاص بتداول العملات الأجنبية.

يستطيع المستخدمين عبر الوظيفة الخاصة بالتداول التي توفرها المنصة ومن خلال قيامه فقط بالنقر نقرة واحدة أن يقوم ببيع أو شراء كلاً من:

أزواج العملات

الأسهم

العقود الآجلة

أهم مميزات منصة MetaTrader 5

تملك تحليل فني متطور

جميع المتداولين أهم رغباتهم الأساسية تنحصر في التنبؤ باتجاهات السوق في المستقبل.

لذا تسعى منصة ميتاتريدر 5 إلى توفير ذلك لهم وتزويد متداوليها بأدوات تحليلية كثيرة لكي يستطيعوا أن يقوموا بتحليل الأسعار الشاملة بدرجة أكبر وإمكانية التنبؤ لها.

الآن تستطيع فتح حتى مائة مخطط بالنظام الرئيسي لإتاحة الفرصة التي ستمكنك من إتمام متابعة كافة الأدوات المالية المطلوبة.

ومن الجدير بالذكر أن النظام الخاص بالمخططات ميتاتريدر 5 شاملًا لواحد وعشرين إطار زمني بداية من 1 دقيقة حتى 30 يوم (أي شهرًا واحدًا).

فذلك الاختلاف في الأطر الزمنية قادر على السماح بعمل فحص لتذبذبات الأسعار ذات الأجل القصير بالإضافة للاتجاهات ذات الأجل الطويل.

ميتاتريدر 5 تتيح ما يزيد عن ثمانين مؤشر فني مدمج.

كما أنها تتيح خدمات إضافية يمكنك من خلالها شراء عدد إضافي من المؤشرات الفنية وذلك سيعطيك الإمكانية التامة لمواجهة أي تغير قد يطرأ في السوق المحيط.

تتوافر مجموعة أدوات مذهلة تساند المتداول على تسهيل التحليل الفني وعملياته على الرسم البياني.

على سبيل المثال يمكن أن يقوم المتداول برسم موجات يوت على منصة Metatrader 5 بكل سهولة.

تتيح أدوات التحليل الأساسية المميزة

ميتاتريدر 5 تمكنك من التنبؤ بالديناميكيات الخاصة بأسعار الأدوات المالية بالإضافة إلى متابعة أجدد النشرات الإخبارية عبر الوكالات الدولية للأنباء وعمل تحليلات للمؤشرات الاقتصادية المختلفة والتنبؤ بتأثير الأخبار على سعر الأسهم والعملة.

كل هذا وأكثر يتم من خلال أدوات التحليل الأساسية المميزة التي توفرها المنصة، على سبيل المثال:

التقويم الاقتصادي

الأخبار المالية

وتتيح المنصة أيضًا عدد من التسهيلات التقنية المتطورة لكي تتمكن من التداول بنجاح تام داخل الأسواق المالية المتنوعة.

أقصى درجات الأمان والحماية

أقصى درجات الأمان والحماية للبيانات متواجدة فقط مع منصة MetaTrader 5.

فهي تقوم بتشفير تام لكافة البيانات المرسلة إليها بصورة آمنة 100%.

وتتيح نظام أمان تام يتمتع بالثقة التامة حيث أن إتمام تبادل البيانات بين المكونات الخاصة بالنظام تنفذ من خلال الاتصال المشفر.

تتيح ايضًا الأنظمة الخاصة بالمصادقة بالإضافة إلى أنظمة التحويل المتطورة والتي تتضمن للمتداول أقصى درجات الحماية الشاملة لحساباتهم التجارية.

كما يتم عمل تشفير لكافة القواعد الخاصة ببيانات النظام بصورة آمنة 100 %، ثم يتم توفيرها مع الخيارات الخاصة بالاسترداد والنسخ الاحتياطي.