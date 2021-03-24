الفرق بين الشهادة الادخارية والوديعة ومميزات كل منهما

يلجأ العديد من الناس للبنوك للاستفادة من خدماتها المختلفة وما يمكن أن تقدمه للعملاء منها الودائع والشهادات، من اجل تحقيق أرباح أو من أجل الحفاظ على مدخراتهم، ولكن العديد من العملاء لا يعرفون ما الفرق بين الشهادات والودائع، وأيهما أفضل للعملاء، لذا نعرض في السطور الآتية، الفرق بين الشهادات والودائع، ومميزات وخصائص كل منها.

الوديعة

يعتبر سعر الفائدة على الوديعة أقل من الشهادة.

لا يجب ربط مبلغ محدد للوديعة.

تتراوح مدة الوديعة من يوم واحد وحتى سنة وقد تصل إلى 10 سنوات.

يمكن كسر الوديعة في أي وقت والحصول على كامل المبلغ المودع.

يختلف سعر الفائدة على الوديعة باختلاف مدتها والمبلغ المودع، فلكل مبلغ مودع في الوديعة يتم إحتساب فائدة خاصة به مع الأخذ في الإعتبار مدة الوديعة، فكلما زادت مدة الوديعة والمبلغ المودع زادت الفائدة.

تتنوع دورية صرف العائد في الوديعة حسب ما تريد ما بين (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

ويمكن للبنك أن يجدد الوديعة إضافةً إلى العوائد المكتسبة، أو يمكن تحويلها إلى حسابات العملاء الأخرى.

يمكن الحصول على قرض، بالإضافة إلي إستخراج بطاقة ائتمانية أو بطاقة مشتريات بضمان الوديعة.

الشهادة الادخارية

سعر الفائدة على الشهادة أعلى من الوديعة.

يجب ربط مبلغ محدد في الشهادة.

يكون العائد من الشهادة الادخارية إما ثابت أو متغير.

لا يمكن كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 شهور على ربطها.

تختلف الشهادة الادخارية عن الوديعة من عدة اتجاهات منها (مدة الشهادة، وسعر الفائدة، ومدة كسر الشهادة).

وتتباين الشهادات بين البنوك من حيث مدة الشهادة، ونوع العائد، ودورية صرف العائد.

يتراوح أجل الشهادة بين سنة إلي 10 سنوات.

تتنوع دورية صرف العائد (سعر الفائدة) ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

تتحدد أسعار الفائدة على الشهادات بناء على دورية صرف العائد ومدة الشهادة.

يمكن الحصول على قرض من خلال الشهادة الادخارية، بالإضافة إلى إستخراج بطاقة ائتمانية أو بطاقة مشتريات بضمان الشهادة.