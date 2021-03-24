أخبار الاقتصاد

الفرق بين الشهادة الادخارية والوديعة ومميزات كل منهما

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 24 مارس، 2021
دقيقة واحدة
الفرق بين الشهادة الادخارية والوديعة
الفرق بين الشهادة الادخارية والوديعة

يلجأ العديد من الناس للبنوك للاستفادة من خدماتها المختلفة وما يمكن أن تقدمه للعملاء منها الودائع والشهادات، من اجل تحقيق أرباح أو من أجل الحفاظ على مدخراتهم، ولكن العديد من العملاء لا يعرفون ما الفرق بين الشهادات والودائع، وأيهما أفضل للعملاء، لذا نعرض في السطور الآتية، الفرق بين الشهادات والودائع، ومميزات وخصائص كل منها.

الوديعة

يعتبر سعر الفائدة على الوديعة أقل من الشهادة.

لا يجب ربط مبلغ محدد للوديعة.

تتراوح مدة الوديعة من يوم واحد وحتى سنة وقد تصل إلى 10 سنوات.

يمكن كسر الوديعة في أي وقت والحصول على كامل المبلغ المودع.

يختلف سعر الفائدة على الوديعة باختلاف مدتها والمبلغ المودع، فلكل مبلغ مودع في الوديعة يتم إحتساب فائدة خاصة به مع الأخذ في الإعتبار مدة الوديعة، فكلما زادت مدة الوديعة والمبلغ المودع زادت الفائدة.

تتنوع دورية صرف العائد في الوديعة حسب ما تريد ما بين (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

ويمكن للبنك أن يجدد الوديعة إضافةً إلى العوائد المكتسبة، أو يمكن تحويلها إلى حسابات العملاء الأخرى.

يمكن الحصول على قرض، بالإضافة إلي إستخراج بطاقة ائتمانية أو بطاقة مشتريات بضمان الوديعة.

الشهادة الادخارية

سعر الفائدة على الشهادة أعلى من الوديعة.

يجب ربط مبلغ محدد في الشهادة.

يكون العائد من الشهادة الادخارية إما ثابت أو متغير.

لا يمكن كسر الشهادة إلا بعد مرور 6 شهور على ربطها.

تختلف الشهادة الادخارية عن الوديعة من عدة اتجاهات منها (مدة الشهادة، وسعر الفائدة، ومدة كسر الشهادة).

وتتباين الشهادات بين البنوك من حيث مدة الشهادة، ونوع العائد، ودورية صرف العائد.

يتراوح أجل الشهادة بين سنة إلي 10 سنوات.

تتنوع دورية صرف العائد (سعر الفائدة) ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

تتحدد أسعار الفائدة على الشهادات بناء على دورية صرف العائد ومدة الشهادة.

يمكن الحصول على قرض من خلال الشهادة الادخارية، بالإضافة إلى إستخراج بطاقة ائتمانية أو بطاقة مشتريات بضمان الشهادة.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
محمد عبد الحميدآخر تحديث: 24 مارس، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 في مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 في مصر

منذ 15 ساعة
صورة ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

منذ 14 ساعة
صورة سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بالبنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بالبنوك والسوق السوداء

منذ 15 ساعة
صورة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 بالبنوك والسوق السوداء

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى