توقعات بارتفاع أسعار الحج هذا العام لـ100 ألف جنيه

في ظل العديد من الإجراءات والقيود التي تفرضها السعودية لأداء الحج، يتوقع عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، ارتفاع أسعار الحج العام الجاري 2021 بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60%، وذلك بسبب اتجاه السعودية لتقليل كوتة الحجاج وفقا لمؤشرات الوضع الحالي.

وأرجع أصحاب الشركات الأسباب المتوقعة لارتفاع أسعار الحج، إلى عدة أسباب منها الاشتراطات الصحية الحالية، وعدد الحجاج المتوقع داخل الغرف الفندقية والعمل على تقليل عدد الأفراد في الباصات السياحية لـ25 حاجا، بجانب الحصة التي سيتم تحديدها للدول، وهو ما يؤدي حتما لارتفاع الأسعار.

وفي ذات الصدد، أعلنت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، جاهزية القطاع لتنفيذ موسم الحج تحت أي ظرف، لافتة إلى انتظار وزارة السياحة ضوابط المملكة العربية السعودية المنظمة للحج والأعداد المستهدفة والسن وآلية الدخول والخروج من وإلى المملكة.

كما أشاد أحمد البكري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بقرار وزيرة الصحة بشأن تخصيص لقاح كورونا للحجاج، لافتا إلى أن أسعار الحج سترتفع بنسبة تتراوح بين 50 ـ 60% على العام قبل الماضي، نتيجة الإجراءات الاحترازية الصعبة والتباعد المؤكد خلال أداء المناسك، وتكلفة سعر اللقاح والغرف الفندقية.

وأضاف البكري مثلا الحج الاقتصادي “البرنامج الشعبي” سيبدأ من 70 إلى 80 ألف جنيه بدون الطيران على أن يصل لـ 100 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران”.

وتوقع ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، أن ترتفع الأسعار ضعف العام قبل الماضي، وتصل لـ100 ألف جنيه كحد أدنى للحج الاقتصادي، نظرا للتسكين والنقل وتقليل أعداد المقيمين بالغرف الفندقية.

ورغم هذه التوقعات، تظل الظروف الحالية وفق ياسر، صعبة للغاية، خاصة في ظل عدم معرفة الطاقة الاستيعابية التي ستعمل بها السعودية، ومنها: تكلفة اللقاح والتباعد الذي يعد شرطا أساسيا في الحج.

وقال حمزة عنبي، صاحب شركة سياحية تعمل في الحج، إن أسعار الحج ستزيد بنسبة تبدأ من 40% على العام قبل الماضي، نظرا لتقليل أعداد الحجاج، نتيجة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الجميع ومنها: لقاح كورونا والغرف الفندقية ـ(السكن الثنائي)- وتحديد حمولة الأتوبيس بحد أقصى 25 حاجا في كل باص.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تخصيص شحنات لأغراض الحج والسفر، وأن كل من يسافر للحج سيتلقى اللقاح، استعدادًا للحج والسفر للخارج.

يذكر أن السعودية، أعلنت ضوابط الحج لعام 2021، والتي تضمنت إلزام الحجاج القادمين من الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، مع إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إليها.