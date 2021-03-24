الحكومة تعلن 18 بشرى سارة للمواطنين: خطة كبرى لـ«التنمية الاقتصادية والاجتماعية»

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن 18 بشرى سارة للمواطنين، حيث تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها في العام المالي القادم 2021/ 2022، بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل.

يأتي ذلك ضمن جهود مصر للعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين على مختلف الأصعدة، والعمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتضمنت المشروعات التي وافق مجلس الوزراء تحسين الخدمات في الصحة والتعليم ومشروعات النقل والمياه والصرف الصحي، مع الاهتمام بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

12 ألف مشروع

12 ألف مشروع استثمارات حكومية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعام المالي المقبل.

توسعة شبكات المترو

وتتضمن المشروعات توسعة شبكات المترو والقطار الكهربي وتطوير منظومة المخلفات ومشروعات طاقة.

تطوير الخدمات الطبية

– 170 مستشفى ومركزا طبيا سيتم تطويرها، مع توفير مخصصات لدخول 23 مستشفى للخدمة.

– توفير 2861 سريرا جديدا للرعاية المركزة، و420 حضانة أطفال، و421 سرير رعاية أطفال.

– تطوير 7 مستشفيات نموذجية جديدة.

– تغطية وتضمين 25 مليون سيدة ضمن مبادرات صحة المرأة.

تطوير التعليم

– شراء 600 ألف جهاز تابلت جديد لدعم منظومة التعليم ما قبل الجامعي.

– استكمال منصات التعليم عن بعد.

– إنشاء 93 مدرسة جديدة في المناطق المحرومة بإجمالي 1156 فصلا.

– ميكنة اختبارات الجامعات، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية.

– زيادة معدلات تغطية خدمة الكهرباء في الساحل الجنوبي الشرقي وشمال سيناء وشرق العوينات.

– تأهيل وتبطين الترع بطول 7 آلاف كيلو متر.

– تنفيذ 10 محاور نقل عرضية على النيل، وتطوير الطريق الدائري.

– 99 مشروع مياه شرب وصرف صحي، ومشروعات بالكهرباء والاتصالات.

مستهدفات «حياة كريمة»

– استكمال مشروعات الري باعتمادات 5.8 مليار جنيه، بعدد 297 مشروعا.

– استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بواقع 266 مشروعا باعتمادات 12.2 مليار جنيه.

– استكمال مشروعات المدارس باعتمادات 1.7 مليار جنيه، بإجمالي 7230 فصلا، وتنفيذ 272 مدرسة جديدة.

– تنفيذ 14 مستشفى، و782 مركز شباب وملعبا خماسيا.