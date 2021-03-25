بدون مقدّم والسداد على 10 سنوات.. تفاصيل تقسيط السيارات للموظفين وأصحاب المهن الحرة في بنك مصر

في ضوء التيسير على العملاء، أعلن بنك مصر عن إتاحة برنامج به العديد من التسهيلات لتقسيط السيارات للموظفين وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى أصحاب الودائع بالبنك.

أوضح بنك مصر أن قرض السيارة يتم منحه من خلال برامج التمويل، وفي السطور الآتية نعلن تفاصيل هذا القرض والشروط والأوراق المطلوبة:

تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر

يتم منح القرض من خلال برامج التمويل الآتية:

يقدم الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

الموظفين موجب إثبات الدخل.

الموظفين بدون إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بأثبات الدخل.

ويمكن لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بدون اثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الادخارية سواء كانوا مصريين أو أجانب.

الشروط العامة لمنح القرض من بنك مصر:

لابد من وجود سعر فائدة تنافسي

أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

لا يوجد حد أقصى للقرض ولكن (بشروط محدده).

تصل نسبة التمويل من البنك إلى 100% (بدون حاجة لدفع مقدم.

تصل مدة تمويل إلى 120 شهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل سواء كان إيصال (غاز-كهرباء – مياه – تليفون)

عرض أسعار معتمد من المعرض

وبالنسبة للموظفين فسيكون مطلوبًا منهم مستندات إضافية عما سبق وهي:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

وعلى أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، إحضار صورة بطاقة الضريبية، صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة) للمهن الحرة)، بالإضافة إلى صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، بجانب كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

مميزات إضافية لقرض بنك مصر

يحق للعميل الحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال مدة القرض، كما يمنحك القرض الحصول على ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

ويتم منح القرض من بنك مصر بدون تأمين وحظر بيع على السيارة بضوابط معينة.