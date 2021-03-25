تصل لـ 1500 جنيه.. 6 جهات حكومية تصرف مكافأة للعاملين بمناسبة رمضان

قررت بعض الوزارات والجهات الحكومية والرسمية في مصر، مكافأة للعاملين بها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الجهات التي وافقت على صرف المكافأة الخاصة بشهر رمضان المبارك حتى أول أمس الثلاثاء.

هيئة الإسعاف

قررت هيئة الإسعاف المصرية، منح مبلغ قدره 450 جنيهًا وذلك مكافأة لجميع العاملين بالهيئة، تشجيعًا لهم على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، حيث شدد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، على صرف قيمة المكافأة للعاملين خلال شهر مارس الجاري، على أن يتم الصرف يوم 8 أبريل، قبل أيام من بدء شهر رمضان الكريم.

التأمين الصحي

وقرر الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، صرف مكافأة لجميع العاملين بالهيئة وفروعها بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه.

كما وافق رئيس هيئة التأمين الصحي على صرف 1200 جنيه مكافأة للمتعاقدين بنظام اليومية والساعات (6 ساعات فأكثر)؛ بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وحددت هيئة التأمين الصحي شروط صرف المكافأة لجميع العاملين المعينين والمتعاقدين كل الوقت والمنتدبين والمعارين للعمل بالهيئة، الموجودين بالخدمة حتى اليوم، حيث لا تصرف للمحالون إلى المحكمة الجنائية، والموقوفون عن العمل، وأيضا المعارون والمنتدبون للعمل خارج الهيئة.

وزارة الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مبلغ 450 جنيهًا لجميع العاملين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله، وفق مختار، وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم.

مشيخة الأزهر

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

جامعة الأزهر

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ نظير جهودهم المخلصة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة صرف هذه المكافأة قبيل شهر رمضان المبارك لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء التدريس نظرًا للجهد المبذول، ودعمًا لهم، وتخفيفًا عن كاهلهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جامعة عين شمس

وقرر محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس صرف مكافأة بمناسبة قُرب شهر رمضان المبارك قدرها 1000 جنيه، للعاملين بالجامعة بمختلف كلياتها، سواء (الموظفين- العمال- العمالة المؤقتة – التربية العسكرية – دار الضيافة).

– تصرف المكافأة للمتواجدين بالعمل خلال الفترة من ٢٠٢١/٣/١٦ حتى ٢٠٢١/٣/٣١.

– تصرف المكافأة للمنتدبين إلى الجامعة.

– لا يسري صرف المكافأة التي اقرتها جامعة عين شمس على السادة الخاضعين لقانون ١١٨ للمهن الطبية.