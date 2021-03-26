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رفع الفائدة على شهادات الادخار ببنك مصر

متابعات 365آخر تحديث: 26 مارس، 2021
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بنك مصر
بنك مصر

اتخذ بنك مصر قرارا برفع أسعار الفائدة على بعض شهاداته بالدولار الأمريكي، وتم رفع سعر الفائدة على شهادة الثبات الدولارية لأجل 3 سنوات إلى 2.20% مقابل 2.15%، وذلك في آخر تعديل لأسعار الفائدة.

وبالنسبة لشهادة الثبات لأجل 3 سنوات، هي شهادة بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، ويكون دورية الصرف بها ربع سنوي، ويبدأ سعرها من 100 دولار ومضاعفاتها.

وقرر بنك مصر رفع الفائدة على شهادة الثبات الدولارية لأجل 5 سنوات أيضا إلى 2.25% مقابل 2.20% في السابق.

وبالنسبة لشهادة الثبات لأجل 5 سنوات، فهي تعد شهادة بالدولار الأمريكي لمدة 5 سنوات، وقابلة للتجديد، وتكون دورية صرف العائد بها كل 3 أشهر، وتبدأ فئة الشهادة من 100 دولار ومضاعفاتها.

كما قرر البنك الإبقاء على فائدة الشهادات الادخارية الأخرى بالدولار دون تغيير، بالإضافة إلى ثبيت أسعار الفائدة على الشهادات بالعملة المحلية.

وفي السطور التالية نعرض أبرز التفاصيل وأنواع شهادات البنك بالجنيه وأسعار الفائدة عليها:

شهادة القمة ذات العائد الشهري:

على مدار 3 سنوات، قابلة للتجديد، وتكون دورية صرف العائد بها شهريا، وسعر الفائدة عند 11% سنويًا (عائد ثابت)، وتبدأ فئة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري:

3 سنوات، غير قابلة للتجديد، دورية صرف العائد شهري، وسعر الفائدة متغيّر يوميًا طبقًا لمتوسط أسعار الفائدة بين البنوك، وتبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع السنوي:

3 سنوات، قابلة للتجديد، ويتم صرف العائد بها كل 3 أشهر، وسعر الفائدة 8.5%، وتبدأ فئة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات

هي شهادة لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، وصرف العائد يكون كل 3 أشهر، وسعر الفائدة حاليًا 9% ثابت، وتبدأ فئة الشهادة من 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات

هي شهادة قابلة للتجديد، دورية صرف العائد سنوي، وظل سعر الفائدة كما هو عند 9.5% ثابت، وتبدأ فئة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات

هي شهادة قابلة للتجديد بعد انتهاء ال7 سنوات، دورية صرف العائد شهري، ولم يتغير سعر الفائدة وظل كما هو عند 9.75%، وتبدأ فئة الشهادة من 750 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة أمان المصريين

قابلة للتجديد مدتين بعد انتهاء ال3 سنوات، دورية صرف العائد في نهاية المدة، وسعر الفائدة حاليًا 13% ثابت، وتبدأ فئة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى.

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متابعات 365آخر تحديث: 26 مارس، 2021
دقيقة واحدة

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