بالرقم القومي.. خطوات فتح حساب بنكي للمهن الحرة والحرفيين

لأول مرة تقوم العديد من البنوك حاليا بتبسيط إجراءات فتح الحسابات لكافة المواطنين وأصحاب المهن الحرة والحرفيين دون المغالاة في طلب المستندات والاكتفاء بالرقم القومي وفقا لتعليمات البنك المركزي.

ولأول مرة في تاريخ الجهاز المضرفي، ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في مصر، بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين، خاصة أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى نشاط اقتصادي، وذلك من أجل خلق أدوات مصرفية أمام شرائح المجتمع بكل أنواعها، وتسهيل معاملاتهم المالية امامهم وفتح مشروعات متناهية الصغر.

وكان العديد من الناس من الطبقة البسيطة يعزفون عن التعامل مع البنوك بسبب مغالاة البنوك في طلب مستندات وبيانات من العملاء يفتقرون تقديمها مثل لفتح الحساب والتي تطلب منه كتابة اسم الوظيفة علي بطاقة الرقم القومي أو تقديم خطاب من إدارة الموارد البشرية بالشركة التي يعمل بها بإجمالي دخله الشهري.

وفي التوصل لحل والتيسير على الناس، جدد البنك المركزي تعليماته الملزمة للبنوك للمرة الثانية بعد توجيهاته الصادرة العام الماضي بعدم المغالاة في طلب مستندات فتح حسابات مصرفية وعدم وضع معوقاتلفتح الحساب ويمكن إيجاد بدائل أخرى تصل إلى الاستعلام الميداني على العميل من البنك.

وقالت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الاهلي، إن البنك يبادر بطرح حسابات جارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات – نشاط اقتصادي) للمنشآت ولأصحاب المهن الحرة والحرفيين بالرقم القومي فقط في شهر أبريل القادم.

وفي السطور الآتية نعرض أبرز تفاصيل وخطوات فتح الحساب في البنوك لأصحاب المهن الحرة والحرفيين و المنشآت متناهية الصغر سواء العاملين (في القطاع غير الرسمي أو الرسمي) في البنوك:

نوع الحساب:

حساب نشاط اقتصادي.

السن:

من 16 عاما لأعلى.

الحصول على طلب:

تقديم طلب فتح حساب والتوقيع عليه والموافقة على شروط الحساب بعد قراءته بعناية وكتابة البيانات الأساسية للعميل.

مستند فتح الحساب:

يتم بالرقم القومي فقط لأي مواطن بشرط أن يكون ساري، وألزم المركزي البنوك في حال عدم تدوين اسم الوظيفة على بطاقة تحقيق الشخصية مثل تدوين عليها (طالب، حاصل علي مؤهل أو لا يعمل، ربة منزل) لا يكون معوقا لفتح الحساب البنكي.

ولا يعتبر اختلاف نوع الوظيفة في الرقم القومي عن المسجل في طلب العميل معوقا لفتح الحساب البنكي، وتم تبسيط إجراءاته والاكتفاء بأي مستند بسيط مثل من مستند من جهة التامينات، أو كارنيه يتضمن جهة العمل، أو رخصة مزاولة مهنة، أو البطاقة الضريبية.

وفي حال عدم توافر هذه الأوراق لبعض شرائح المجتمع مثل (عامل المعمار، والنجار، والكهربائي، والسباك، وغيرهما، يمكن إجراء استعلام ميداني من البنك على المحيطين بالعميل أو المتعاملين معه.

حدود فتح الحساب والمزايا المقدمة:

الحد الأقصى اليومي: 30 ألف جنيه.

الحد الأقصى الشهري: يتراوح بين 100 ألف جنيه في حال فتح الحساب بالرقم القومي فقط، أو يمكن أن يصل إلى 200 ألف جنيه في حال توافر أي مستند لمقر العمل.

خدمات مصرفية: إصدار كارت للخصم المباشر (دبت) ومسبق الدفع (مجانا)، للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى استخدام خدمات الموبايل البنكي والمحفظة الذكية مجانا.

منتجات مصرفية: يستطيع التعامل مع البنك في الحصول على قروض شخصية مثل قرض نقدي أو شراء سيارة، أو تمويل عقاري.