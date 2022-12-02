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سعر الفراخ اليوم في مصر.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص
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أسعار بورصة الدواجن اليوم: سعر الفراخ اليوم في مصر
أسعار بورصة الدواجن اليوم: سعر الفراخ اليوم في مصر

ننشر سعر الفراخ اليوم وأسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 في مصر، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم عمليات بحث كبيرة ، حيث تعتبر الدواجن مصدرًا مهمًا للغذاء لكثير من الناس، كما أنها جزء مهم من الاقتصاد الزراعي، ويختلف سعر الدواجن اليوم باختلاف نوع الدواجن والمكان والزمان، وتعتبر الدواجن خيارًا غذائيًا شائعًا في معظم البلدان ويتم استهلاكها بمعدل حوالي 58 رطلاً للفرد في السنة، وهذا يجعله أحد أشهر أنواع البروتين الحيواني في العالم.

وشهدت أسعار الدواجن والبيض قفزة كبيرة بناءً على الأسعار المعلن عنها من البورصة اليومية.

وتهتم ربات المنازل بشكل مستمر عن أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، وكانت أسعار الفراخ والبيض قد ارتفعت في مصر خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، ووصل سعر الفراخ والبيض الي مستويات غير مسبوقة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

سعر الفراخ اليوم في المزرعة

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو37.00 جنيه39.00 جنيه
لحم الفراخ الساسوكيلو47.00 جنيه48.00 جنيه
لحم الفراخ البلديكيلو51.00 جنيه52.00 جنيه
لحم أمهات أبيضكيلو29.00 جنيه31.00 جنيه

أسعار البيض اليوم في المزارع

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
سعر كرتونة البيض الأحمركرتونه74.00 جنيه75.00 جنيه
سعر كرتونة البيض الأبيضكرتونه71.00 جنيه72.00 جنيه
سعر كرتونة البيض البلديكرتونه67.00 جنيه68.00 جنيه

ويوفر قطاع الدواجن فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون عامل في مصر، بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أن صادرات مصر من منتجات الدواجن، كانت تبلغ قبل توقف التصدير في مصر خلال العام 2006 إلى ما يقرب من 6.8 مليون دولار أمريكي، ويبلغ حجم الاستثمارات في مزارع الدواجن التي تعمل في السوق المصرية نحو 90 مليار جنيه مثري، بينما يتراوح عدد المربين الذي يعملون في قطاع تربية الدواجن، بين 50 ألفا و60 ألف منشأة، ومن بين هذه المنشآت 20 شركة كبيرة، كما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط.

أسعار الكتاكيت اليوم:

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت ساسويوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت بلدييوم04.00 جنيه04.50 جنيه

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.

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إدارة الأخبارنشر في: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص / آخر تحديث: 2 ديسمبر 2022 - 10:31ص
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