سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في مصر الآن

ننشر سعر الفراخ اليوم وأسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في مصر، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم عمليات بحث كبيرة ، حيث تعتبر الدواجن مصدرًا مهمًا للغذاء لكثير من الناس، كما أنها جزء مهم من الاقتصاد الزراعي، ويختلف سعر الدواجن اليوم باختلاف نوع الدواجن والمكان والزمان، وتعتبر الدواجن خيارًا غذائيًا شائعًا في معظم البلدان ويتم استهلاكها بمعدل حوالي 58 رطلاً للفرد في السنة، وهذا يجعله أحد أشهر أنواع البروتين الحيواني في العالم.

وشهدت أسعار الدواجن والبيض قفزة كبيرة بناءً على الأسعار المعلن عنها من البورصة اليومية.

وتهتم ربات المنازل بشكل مستمر عن أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، وكانت أسعار الفراخ والبيض قد ارتفعت في مصر خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، ووصل سعر الفراخ والبيض الي مستويات غير مسبوقة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022

سعر الفراخ اليوم في المزرعة

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 37.00 جنيه 39.00 جنيه لحم الفراخ الساسو كيلو 47.00 جنيه 48.00 جنيه لحم الفراخ البلدي كيلو 51.00 جنيه 52.00 جنيه لحم أمهات أبيض كيلو 29.00 جنيه 31.00 جنيه

أسعار البيض اليوم في المزارع

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر سعر كرتونة البيض الأحمر كرتونه 74.00 جنيه 75.00 جنيه سعر كرتونة البيض الأبيض كرتونه 71.00 جنيه 72.00 جنيه سعر كرتونة البيض البلدي كرتونه 67.00 جنيه 68.00 جنيه

ويوفر قطاع الدواجن فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون عامل في مصر، بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أن صادرات مصر من منتجات الدواجن، كانت تبلغ قبل توقف التصدير في مصر خلال العام 2006 إلى ما يقرب من 6.8 مليون دولار أمريكي، ويبلغ حجم الاستثمارات في مزارع الدواجن التي تعمل في السوق المصرية نحو 90 مليار جنيه مثري، بينما يتراوح عدد المربين الذي يعملون في قطاع تربية الدواجن، بين 50 ألفا و60 ألف منشأة، ومن بين هذه المنشآت 20 شركة كبيرة، كما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط.

أسعار الكتاكيت اليوم:

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.