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أحدث أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023: أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:07ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:07ص
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أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر
أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر

ننشر سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، ضمن متابعة مستمرة لأسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم عمليات بحث كبيرة ، حيث تعتبر الدواجن مصدرًا مهمًا للغذاء لكثير من الناس، كما أنها جزء مهم من الاقتصاد الزراعي، ويختلف سعر الدواجن اليوم باختلاف نوع الدواجن والمكان والزمان، وتعتبر الدواجن خيارًا غذائيًا شائعًا في معظم البلدان ويتم استهلاكها بمعدل حوالي 58 رطلاً للفرد في السنة، وهذا يجعله أحد أشهر أنواع البروتين الحيواني في العالم.

بعد أن واصل سعر الفراخ ارتفاعه في بورصة الدواجن، لتتراوح بين 71 و85 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وارتفعت أسعار الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية إلى 84 و85 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وشهدت أسعار الدواجن والبيض قفزة كبيرة بناءً على الأسعار المعلن عنها من البورصة اليومية.

وتهتم ربات المنازل بشكل مستمر عن أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، وكانت أسعار الفراخ والبيض قد ارتفعت في مصر خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، ووصل سعر الفراخ والبيض الي مستويات غير مسبوقة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

سعر الفراخ اليوم في المزرعة

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو72.00 جنيه73.00 جنيه
لحم الفراخ الساسوكيلو116.00 جنيه117.00 جنيه
لحم الفراخ البلديكيلو98.00 جنيه99.00 جنيه
لحم أمهات أبيضكيلو69.00 جنيه70.00 جنيه

أسعار البيض اليوم في المزارع

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
سعر كرتونة البيض الأحمركرتونه98.00 جنيه99.00 جنيه
سعر كرتونة البيض الأبيضكرتونه95.00 جنيه96.00 جنيه
سعر كرتونة البيض البلديكرتونه102.00 جنيه103.00 جنيه

ويوفر قطاع الدواجن فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون عامل في مصر، بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أن صادرات مصر من منتجات الدواجن، كانت تبلغ قبل توقف التصدير في مصر خلال العام 2006 إلى ما يقرب من 6.8 مليون دولار أمريكي، ويبلغ حجم الاستثمارات في مزارع الدواجن التي تعمل في السوق المصرية نحو 90 مليار جنيه مثري، بينما يتراوح عدد المربين الذي يعملون في قطاع تربية الدواجن، بين 50 ألفا و60 ألف منشأة، ومن بين هذه المنشآت 20 شركة كبيرة، كما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط.

أسعار الكتاكيت اليوم:

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم21.00 جنيه22.00 جنيه
كتكوت ساسويوم15.00 جنيه16.00 جنيه
كتكوت بلدييوم07.50 جنيه08.00 جنيه

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.

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إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:07ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:07ص
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