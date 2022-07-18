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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 18 يوليو 2022 في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2022 - 1:42م / آخر تحديث: 18 يوليو 2022 - 1:42م
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أسعار بورصة الدواجن اليوم: سعر الفراخ اليوم في مصر
أسعار بورصة الدواجن اليوم: سعر الفراخ اليوم في مصر

ننشر سعر الفراخ اليوم وأسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 18 يوليو 2022 في مصر، حيث شهد أسعار الدواجن والبيض قفزة كبيرة بناءً على الأسعار المعلن عنها من البورصة اليومية، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 45 جنيه، في قفزة كبيرة شهدتها الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتهتم ربات المنازل بشكل مستمر عن أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، وكانت أسعار الفراخ والبيض قد ارتفعت في مصر خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، ووصل سعر الفراخ والبيض الي مستويات غير مسبوقة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

وسجل سعر طبق البيض الأحمر تسليم المزرعة 55 جنيه ويباع للمستهلك 60 جنيه، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 53 تسليم مزرعة ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين 18 يوليو 2022

شهدت أسعار الدواجن اليوم عمليات بحث كبيرة ، حيث تعتبر الدواجن مصدرًا مهمًا للغذاء لكثير من الناس، كما أنها جزء مهم من الاقتصاد الزراعي، ويختلف سعر الدواجن اليوم باختلاف نوع الدواجن والمكان والزمان، وتعتبر الدواجن خيارًا غذائيًا شائعًا في معظم البلدان ويتم استهلاكها بمعدل حوالي 58 رطلاً للفرد في السنة، وهذا يجعله أحد أشهر أنواع البروتين الحيواني في العالم.

سعر الفراخ اليوم في المزرعة

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو32.00 جنيه33.50 جنيه
لحم الفراخ الساسوكيلو41.00 جنيه42.00 جنيه
لحم الفراخ البلديكيلو35.00 جنيه36.00 جنيه
لحم أمهات أبيضكيلو27.00 جنيه28.00 جنيه

أسعار البيض اليوم في المزارع

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
سعر كرتونة البيض الأحمركرتونه55.00 جنيه56.50 جنيه
سعر كرتونة البيض الأبيضكرتونه53.00 جنيه54.50 جنيه
سعر كرتونة البيض البلديكرتونه58.00 جنيه59.00 جنيه

ويوفر قطاع الدواجن فرص عمل لنحو مليونين ونصف المليون عامل في مصر، بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما أن صادرات مصر من منتجات الدواجن، كانت تبلغ قبل توقف التصدير في مصر خلال العام 2006 إلى ما يقرب من 6.8 مليون دولار أمريكي، ويبلغ حجم الاستثمارات في مزارع الدواجن التي تعمل في السوق المصرية نحو 90 مليار جنيه مثري، بينما يتراوح عدد المربين الذي يعملون في قطاع تربية الدواجن، بين 50 ألفا و60 ألف منشأة، ومن بين هذه المنشآت 20 شركة كبيرة، كما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط.

أسعار الكتاكيت اليوم:

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم04.00 جنيه04.25 جنيه
كتكوت ساسويوم05.00 جنيه05.25 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.25 جنيه

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 28 و29 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط بين 35 إلى 40 جنيها.

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إدارة الأخبارنشر في: 18 يوليو 2022 - 1:42م / آخر تحديث: 18 يوليو 2022 - 1:42م
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