أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ اليوم في مصر

ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، وسعر الفراخ اليوم في مصر، من خلال متابعة مستمرة لأسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، حيث تشهد أسعار بورصة الدواجن تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وتُعد بورصة الدواجن في مصر من الأسواق الحيوية والحيوية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فهي ليست مجرد مكان لتداول الدواجن وبضائعها، بل تُعد مؤشرًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والتوجهات الاستهلاكية في البلاد.

ومن خلال متابعة تعاملات البورصة حدث تراجع في بداية تعاملات بورصة الدواجن اليوم، لتصل إلى 60 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء فى المحال نحو 70 جنيهًا للمستهلك.

ومن خلال تعاملات البورصة اليوم حدث انخفاض جديد خلال بداية تعاملات بورصة الدواجن اليوم، ليصبح سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 74 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الفراخ الساسو فى المحال نحو 79 جنيهًا، للمستهلك.

سعر الفراخ اليوم في المزرعة: أسعار الدواجن اليوم

وفي هذا الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوع السعر (بالكيلو) لحم الفراخ البيضاء 60 جنيه لحم الفراخ الساسو 74 جنيه لحم الفراخ البلدي 110 جنيه لحم أمهات أبيض 56 جنيه البط البلدي 94 جنيه الكتكوت الأبيض 25 جنيه الكتكوت الساسو 20 جنيه كيلو البانيه 165 جنيه سعر الفراخ اليوم في المزرعة

أسعار البيض اليوم في المزارع

سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 115.00 جنيه، وكرتونة البيض الأبيض سعر 110.00 جنيه، بالإضافة إلى كرتونة البيض البلدي التي ستكون متاحة بسعر 135.00 جنيه.

يحتوي الجدول التالي على الأسعاربالتفصيل.

النوع السعر (كرتونة) سعر كرتونة البيض الأحمر 125.00 جنيه سعر كرتونة البيض الأبيض 125.00 جنيه سعر كرتونة البيض البلدي 155.00 جنيه أسعار البيض اليوم في المزارع

أسعار الكتاكيت اليوم:

يتراوح سعر كتكوت الأبيض بين 25.00 و26 جنيهًا، بينما يتم بيع كتكوت الساسو بسعر 21.00 جنيه، ويباع كتكوت البلدي بسعر 20 جنيهات.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوع السعر (عمر يوم) كتكوت أبيض 25: 26 جنيه كتكوت ساسو 21 جنيه كتكوت بلدي 20 جنيه أسعار الكتاكيت اليوم

وتعتبر أسعار بورصة الدواجن مؤشرًا رئيسيًا لحالة السوق وتوجهات المستهلكين في مصر، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد هذه الأسعار، مثل توافر العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والتكاليف اللوجستية، والظروف المناخية، والتشريعات والتنظيمات الحكومية، لذا، سنلقي نظرة على العوامل الرئيسية التي تؤثر في سوق الدواجن في مصر وكيف تشكلت الأسعار في اليوم الحالي.

ومن أجل مواكبة التطورات الحديثة وتقديم المعلومات الهامة، سنستعرض في هذا المقال تحليلًا شاملاً لأسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم ، دعونا نستكشف سويًا العوامل المؤثرة وتطورات السوق الحالية.

ومن خلال تحليل الوضع الحالي، يتبين أن أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، قد شهدت تذبذبًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، ومن الملاحظ أن العرض والطلب للدواجن يساهمان في تحديد الأسعار اليومية، كما أن العوامل اللوجستية، مثل تكاليف النقل والتخزين، تلعب دورًا هامًا في تحديد التسعيرة النهائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بتطورات السوق، يشير التقرير الأخير إلى أن صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الأولية، تأثير هذه التحديات ينعكس على الأسعار، حيث يجد المزارعون والمربيون صعوبة في الحفاظ على استقرارها. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لدعم القطاع وتعزيز الاستدامة، من خلال توفير المزيد من التمويل والتدريب والدعم التقني للمزارعين.

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.