أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.. سعر الفراخ والبيض اليوم

ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، وسعر الفراخ والبيض اليوم في مصر الأربعاء 2 أغسطس 2023، حيث شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة الماضية، من خلال متابعة مستمرة لأسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، حيث تُعد بورصة الدواجن في مصر من الأسواق الحيوية والحيوية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فهي ليست مجرد مكان لتداول الدواجن وبضائعها، بل تُعد مؤشرًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والتوجهات الاستهلاكية في البلاد.

وتعد أسعار الدواجن في بورصة الدواجن مؤشرًا رئيسيًا لحالة السوق وتوجهات المستهلكين في مصر، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد هذه الأسعار، مثل توافر العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والتكاليف اللوجستية، والظروف المناخية، والتشريعات والتنظيمات الحكومية، لذا، سنلقي نظرة على العوامل الرئيسية التي تؤثر في سوق الدواجن في مصر وكيف تشكلت الأسعار في اليوم الحالي.

ومن أجل مواكبة التطورات الحديثة وتقديم المعلومات الهامة، سنستعرض في هذا المقال تحليلًا شاملاً لأسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم ، دعونا نستكشف سويًا العوامل المؤثرة وتطورات السوق الحالية.

سعر الفراخ اليوم في المزرعة: أسعار الدواجن اليوم

بلغ لحم الفراخ البيضاء 56 جنيهاً للكيلو، وسجل لحم الفراخ الساسو بسعر 100 جنيهاً للكيلو، ولحم الفراخ البلدي بسعر 95 جنيهاً للكيلو، بينما سجل لحم الامهات الأبيض سعر 52 جنيهاً للكيلو.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوع السعر (بالكيلو) لحم الفراخ البيضاء 55 جنيه لحم الفراخ الساسو 99 جنيه لحم الفراخ البلدي 95 جنيه لحم أمهات أبيض 50 جنيه سعر الفراخ اليوم في المزرعة

أسعار البيض اليوم في المزارع

سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 115.00 جنيه، وكرتونة البيض الأبيض سعر 110.00 جنيه، بالإضافة إلى كرتونة البيض البلدي التي ستكون متاحة بسعر 122.00 جنيه.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوع السعر (كرتونة) سعر كرتونة البيض الأحمر 115.00 جنيه سعر كرتونة البيض الأبيض 110.00 جنيه سعر كرتونة البيض البلدي 122.00 جنيه أسعار البيض اليوم في المزارع

أسعار الكتاكيت اليوم:

يتراوح سعر كتكوت الأبيض بين 11.00 و15 جنيهًا، بينما يتم بيع كتكوت الساسو بسعر 9.00 جنيه، ويباع كتكوت البلدي بسعر 6 جنيهات.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوع السعر (عمر يوم) كتكوت أبيض 12.5 جنيه كتكوت ساسو 7.50 جنيه كتكوت بلدي 5.5 جنيه أسعار الكتاكيت اليوم

ومن خلال تحليل الوضع الحالي، يتبين أن أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، قد شهدت تذبذبًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، ومن الملاحظ أن العرض والطلب للدواجن يساهمان في تحديد الأسعار اليومية، كما أن العوامل اللوجستية، مثل تكاليف النقل والتخزين، تلعب دورًا هامًا في تحديد التسعيرة النهائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بتطورات السوق، يشير التقرير الأخير إلى أن صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الأولية، تأثير هذه التحديات ينعكس على الأسعار، حيث يجد المزارعون والمربيون صعوبة في الحفاظ على استقرارها. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لدعم القطاع وتعزيز الاستدامة، من خلال توفير المزيد من التمويل والتدريب والدعم التقني للمزارعين.

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.