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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.. سعر الفراخ والبيض اليوم

الأرشيفنشر في: 2 أغسطس 2023 - 5:24ص / آخر تحديث: 2 أغسطس 2023 - 5:24ص
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أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر
أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر

ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، وسعر الفراخ والبيض اليوم في مصر الأربعاء 2 أغسطس 2023، حيث شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة الماضية، من خلال متابعة مستمرة لأسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، حيث تُعد بورصة الدواجن في مصر من الأسواق الحيوية والحيوية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فهي ليست مجرد مكان لتداول الدواجن وبضائعها، بل تُعد مؤشرًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والتوجهات الاستهلاكية في البلاد.

وتعد أسعار الدواجن في بورصة الدواجن مؤشرًا رئيسيًا لحالة السوق وتوجهات المستهلكين في مصر، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد هذه الأسعار، مثل توافر العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والتكاليف اللوجستية، والظروف المناخية، والتشريعات والتنظيمات الحكومية، لذا، سنلقي نظرة على العوامل الرئيسية التي تؤثر في سوق الدواجن في مصر وكيف تشكلت الأسعار في اليوم الحالي.

ومن أجل مواكبة التطورات الحديثة وتقديم المعلومات الهامة، سنستعرض في هذا المقال تحليلًا شاملاً لأسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم ، دعونا نستكشف سويًا العوامل المؤثرة وتطورات السوق الحالية.

سعر الفراخ اليوم في المزرعة: أسعار الدواجن اليوم

بلغ لحم الفراخ البيضاء 56 جنيهاً للكيلو، وسجل لحم الفراخ الساسو بسعر 100 جنيهاً للكيلو، ولحم الفراخ البلدي بسعر 95 جنيهاً للكيلو، بينما سجل لحم الامهات الأبيض سعر 52 جنيهاً للكيلو.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوعالسعر (بالكيلو)
لحم الفراخ البيضاء55 جنيه
لحم الفراخ الساسو99 جنيه
لحم الفراخ البلدي95 جنيه
لحم أمهات أبيض50 جنيه
سعر الفراخ اليوم في المزرعة

أسعار البيض اليوم في المزارع

سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر 115.00 جنيه، وكرتونة البيض الأبيض سعر 110.00 جنيه، بالإضافة إلى كرتونة البيض البلدي التي ستكون متاحة بسعر 122.00 جنيه.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوعالسعر (كرتونة)
سعر كرتونة البيض الأحمر115.00 جنيه
سعر كرتونة البيض الأبيض110.00 جنيه
سعر كرتونة البيض البلدي122.00 جنيه
أسعار البيض اليوم في المزارع

أسعار الكتاكيت اليوم:

يتراوح سعر كتكوت الأبيض بين 11.00 و15 جنيهًا، بينما يتم بيع كتكوت الساسو بسعر 9.00 جنيه، ويباع كتكوت البلدي بسعر 6 جنيهات.

يحتوي الجدول التالي على الأسعار بشكل مفصل.

النوعالسعر (عمر يوم)
كتكوت أبيض12.5 جنيه
كتكوت ساسو7.50 جنيه
كتكوت بلدي5.5 جنيه
أسعار الكتاكيت اليوم

ومن خلال تحليل الوضع الحالي، يتبين أن أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، قد شهدت تذبذبًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، ومن الملاحظ أن العرض والطلب للدواجن يساهمان في تحديد الأسعار اليومية، كما أن العوامل اللوجستية، مثل تكاليف النقل والتخزين، تلعب دورًا هامًا في تحديد التسعيرة النهائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بتطورات السوق، يشير التقرير الأخير إلى أن صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الأولية، تأثير هذه التحديات ينعكس على الأسعار، حيث يجد المزارعون والمربيون صعوبة في الحفاظ على استقرارها. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لدعم القطاع وتعزيز الاستدامة، من خلال توفير المزيد من التمويل والتدريب والدعم التقني للمزارعين.

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.

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الأرشيفنشر في: 2 أغسطس 2023 - 5:24ص / آخر تحديث: 2 أغسطس 2023 - 5:24ص
2 دقائق
مصر 365 على أخبار جوجل

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