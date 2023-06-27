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تراجع عام بأسعار بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر

إدارة الأخبارنشر في: 27 يونيو 2023 - 6:27ص / آخر تحديث: 27 يونيو 2023 - 6:27ص
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أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر
أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر

أسعار الدواجن اليوم، ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم، وسعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، بعد أن شهدت تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة الماضية، ضمن متابعة مستمرة لأسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، حيث تُعد بورصة الدواجن في مصر من الأسواق الحيوية والحيوية في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فهي ليست مجرد مكان لتداول الدواجن وبضائعها، بل تُعد مؤشرًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والتوجهات الاستهلاكية في البلاد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ اليوم في مصر

سعر الفراخ اليوم في المزرعة: أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم الفراخ البيضاءكيلو65.00 جنيه66.00 جنيه
لحم الفراخ الساسوكيلو75.00 جنيه76.00 جنيه
لحم الفراخ البلديكيلو90.00 جنيه95.00 جنيه
لحم أمهات أبيضكيلو54.00 جنيه55.00 جنيه
سعر الفراخ اليوم في المزرعة

أسعار البيض اليوم في المزارع

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
سعر كرتونة البيض الأحمركرتونه113.00 جنيه114.00 جنيه
سعر كرتونة البيض الأبيضكرتونه113.00 جنيه114.00 جنيه
سعر كرتونة البيض البلديكرتونه106.00 جنيه107.00 جنيه
أسعار البيض اليوم في المزارع

ومن أجل مواكبة التطورات الحديثة وتقديم المعلومات الهامة، سنستعرض في هذا المقال تحليلًا شاملاً لأسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم ، دعونا نستكشف سويًا العوامل المؤثرة وتطورات السوق الحالية.

أسعار الكتاكيت اليوم:

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم6.00 جنيه7.00 جنيه
كتكوت ساسويوم8.00 جنيه9.00 جنيه
كتكوت بلدييوم07.50 جنيه08.00 جنيه
أسعار الكتاكيت اليوم

تُعد أسعار الدواجن اليومية في بورصة الدواجن مؤشرًا رئيسيًا لحالة السوق وتوجهات المستهلكين في مصر، أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد هذه الأسعار، مثل توافر العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والتكاليف اللوجستية، والظروف المناخية، والتشريعات والتنظيمات الحكومية. لذا، سنلقي نظرة على العوامل الرئيسية التي تؤثر في سوق الدواجن في مصر وكيف تشكلت الأسعار في اليوم الحالي.

ومن خلال تحليل الوضع الحالي، يتبين أن أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، قد شهدت تذبذبًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، ومن الملاحظ أن العرض والطلب للدواجن يساهمان في تحديد الأسعار اليومية، كما أن العوامل اللوجستية، مثل تكاليف النقل والتخزين، تلعب دورًا هامًا في تحديد التسعيرة النهائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بتطورات السوق، يشير التقرير الأخير إلى أن صناعة الدواجن في مصر تواجه تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار المواد الأولية، تأثير هذه التحديات ينعكس على الأسعار، حيث يجد المزارعون والمربيون صعوبة في الحفاظ على استقرارها. ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لدعم القطاع وتعزيز الاستدامة، من خلال توفير المزيد من التمويل والتدريب والدعم التقني للمزارعين.

وتنتج مصر حوالي 4 ملايين دجاجة في كل يوم، كما يتنج عن القطاع ما يقترب من 13 مليار بيضة سنويا، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، وشهدت أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة ارتفعاً على خلفية الأزمة، التي يعاني منها مربو الدواجن في مصر، والمتمثلة في ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن في ظل ثبات أسعار البيع عند المستوى المتعارف عليه دون تغيير، ومع اضطرار التجار للبيع بالأسعار المعروضة منعا نفوق الدواجن، حيث لا يمكن تخزينها خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، أسعار بورصة الدواجن اليوم، سعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، وفي ظل هذا كله تبحث ربات البيوت عن أسعار الدواجن اليوم وسعر الفراخ اليوم في الأسواق، لمعرفة أسعارها الجديدة بعد الارتفاع.

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إدارة الأخبارنشر في: 27 يونيو 2023 - 6:27ص / آخر تحديث: 27 يونيو 2023 - 6:27ص
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