أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

انخفضت أسعار الحديد وأسعار الأسمنت اليوم في مصر بشكل ملحوظ، وذلك بسبب سعر الدولار في السوق السوداء، الذي بدوره أدى إلى انخفاض أسعار الحديد الاستثمارية وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد والأسمنت تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

يذكر أن أسعار الحديد وأسعار الأسمنت، كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الحديد في سوق مواد البناء المصري ، منها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، لأن معظم المكونات التي تدخل مصر لصنع حديد التسليح يتم استيرادها من الخارج.

أسعار الحديد اليوم في مصر

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية: