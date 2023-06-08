شهدت أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر تراجعًا بشكل ملحوظ، بسبب انخفاض سعر الدولار الأمريكي، الذي بدوره أدى إلى انخفاض سعر الحديد الاستثماري وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد والأسمنت تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب.

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و شهدت أسعار الحديد انخفاضًا بنفس المستوي في باقي الشركات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

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أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية: