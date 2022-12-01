أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد والأسمنت الآن

ننشر أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 في مصر، بعد ارتفاعه الكبير في كافة المصانع والشركات، حيث ارتفعت أسعار الحديد اليوم بقيمة تتراوح من 1550 جنيه و2200 جنيه زيادة بسعر طن الحديد، حيث وصل سعر طن حديد عز اليوم الي 19650 جنيه تسليم أرض المصنع، مقابل 18100 بنهاية شهر أكتوبر المنصرم.

يذكر أن أسعار الحديد والأسمنت، كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

ووصل سعر طن حديد المصريين الي 19550 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً بنفس المستوي في باقي الشركات.

ويهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت، حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير، في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة، وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت في مصر.

وحازت أسعار الحديد والأسمنت علي عمليات بحث كبيرة علي موقع البحث العالمي جوجل، فضلا عن عمليات بحث كبيرة وملحوظة علي موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب لصناعة البناء والتشييد بمصر، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بالقطاع الاقتصادي سواء المباشرة والغير مباشرة.

أسعار الحديد اليوم في مصر

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

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