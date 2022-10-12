أخبار الاقتصاد

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 12 أكتوبر 2022 - 3:03م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 3:03م
4 دقائق
سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم في مصر
سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ننشر أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر، حيث شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في كافة المصانع والشركات، يهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت، حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير، في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة، وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت في مصر.

وحازت أسعار الحديد والأسمنت علي عمليات بحث كبيرة علي موقع البحث العالمي جوجل، فضلا عن عمليات بحث كبيرة وملحوظة علي موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب لصناعة البناء والتشييد بمصر، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بالقطاع الاقتصادي سواء المباشرة والغير مباشرة.

ووصل سعر طن حديد المصريين الي 19270 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً بنفس المستوي في باقي الشركات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الحديد اليوم: سعر الحديد في مصر
أسعار الحديد اليوم: سعر الحديد في مصر

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

اقرأ أيضاً:

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الوسوم
إدارة الأخبارنشر في: 12 أكتوبر 2022 - 3:03م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 3:03م
4 دقائق
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

مميزات ومخاوف.. هل تتعامل مصر بنظام "مير" الروسي؟

مميزات ومخاوف.. هل تتعامل مصر بنظام “مير” الروسي؟

12 أكتوبر، 2022
فئات مستثناة من قرار بنك مصر بشأن الحد الأقصي للسحب النقدي من خارج البلاد

فئات مستثناة من قرار بنك مصر بشأن الحد الأقصي للسحب النقدي من خارج البلاد

12 أكتوبر، 2022
أسعار بورصة الدواجن اليوم: سعر الفراخ اليوم في مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر الآن

12 أكتوبر، 2022
سعر الدولار يواصل ارتفاعه التاريخي مقابل الجنيه.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء في مصر الآن

سعر الدولار يواصل ارتفاعه التاريخي أمام الجنيه.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء في مصر الآن

12 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى