أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر الآن

ننشر أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر، حيث شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في كافة المصانع والشركات، يهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت، حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير، في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة، وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت في مصر.

وحازت أسعار الحديد والأسمنت علي عمليات بحث كبيرة علي موقع البحث العالمي جوجل، فضلا عن عمليات بحث كبيرة وملحوظة علي موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب لصناعة البناء والتشييد بمصر، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بالقطاع الاقتصادي سواء المباشرة والغير مباشرة.

ووصل سعر طن حديد المصريين الي 19270 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً بنفس المستوي في باقي الشركات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

أسعار الحديد اليوم: سعر الحديد في مصر

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

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يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية: