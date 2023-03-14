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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023: سعر الحديد في مصر الآن

إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:07ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:07ص
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أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر: سعر الحديد اليوم : أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في مصر، تغيرات ملحوظة علي مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وتعويم الجنيه المصري، الذي بدوره أدى إلى عدم استقرار سعر الحديد الاستثماري وأسعار الأسمنت وباقي مواد البناء الأخرى، وذلك لأن أسعار الحديد والأسمنت تتأثر بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير وخصوصًا حديد التسليح والذهب، وحيث يهم كثير من قرائنا الكرام معرفة كم سعر الحديد اليوم للمستهلك، وبشكل خاص من يعملون في مجال البناء والعقارات.

يذكر أن أسعار الحديد والأسمنت، كغيره من الأسواق الاقتصادية يخضع لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل فعال ومباشر على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة المصرية حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب صناعة البناء والتشييد داخل السوق المصري، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بهذا القطاع سواء بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر.

ووصل سعر طن حديد المصريين الي 27350 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، كما شهدت أسعار الحديد ارتفاعاً بنفس المستوي في باقي الشركات.

ويهتم أصحاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين في مجال العقارات والإنشاءات بسعر الحديد والأسمنت، حيث أنه من أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وكبير، في أرباحهم في زيادة سعر طن الحديد 5 جنيهات قد يكون لها تأثير كبير خاصةً على الشركات الصغيرة، وكذلك على الأفراد أو المقاولون الصغار، لذلك يقدم لكم موقع مصر 365 متابعة يومية لسعر الحديد والأسمنت في مصر.

أسعار الحديد اليوم في مصر

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر
أسعار الأسمنت اليوم: سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

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أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

يرجى العلم أن الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق.

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

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إدارة الأخبارنشر في: 14 مارس 2023 - 8:07ص / آخر تحديث: 14 مارس 2023 - 8:07ص
4 دقائق
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